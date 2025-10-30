Общество

Почётному гражданину Островского района Михаилу Кошелеву исполнился 101 год

Сегодня ветерану Великой Отечественной войны, жителю города Острова, почетному гражданину Островского района Михаилу Кошелеву исполнился 101 год, сообщил в своем Telegram-канале глава Островского района Дмитрий Быстров.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Быстрова

«От лица администрации муниципалитета и островичей сердечно поздравляем Михаила Васильевича со знаменательной датой! Желаем вам, Михаил Васильевич, крепкого здоровья, бодрости духа, тепла и заботы близких, радости от каждого прожитого дня. Пусть мирное небо над головой, благополучие и счастье всегда будут в вашем доме! Низкий поклон вам за ваш подвиг и труд!» — поздравил Дмитрий Быстров Михаила Кошелева в своем посте.

Глава Островского района также отметил: «Ваш жизненный путь — это пример мужества, самоотверженности и беззаветной любви к Родине. Ваше поколение вынесло на своих плечах тяжелейшие испытания войны, а затем подняло из руин нашу страну».

Михаил Кошелев родился 31 октября 1924 года в деревне Новосел Демянского района Новгородской области. Окончил среднюю школу, Валдайское педагогическое училище. 31 октября 1943 года его призвали в Красную Армию. В годы войны служил в составе 73-го стрелкового корпуса 52-й армии на Степном, первом и втором Украинских фронтах. Прошёл путь от красноармейца до сержанта, командовал отделением связи. За боевые заслуги Михаил Кошелев был удостоен множества наград: орденом Отечественной войны второй степени; орденом Трудового Красного Знамени; медалью «За боевые заслуги»; медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; медалью Жукова; юбилейными наградами.