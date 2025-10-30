Общество

Сергей Вострецов: Индикаторы риска — это инструмент не давления, а защиты

Минтруд России вынес на общественное обсуждение проект приказа о продлении действия приказа № 838н — до 31 декабря 2026 года. Этот документ утверждает девять индикаторов риска возможных нарушений трудовых прав работников. Они позволяют выявлять ситуации, где высока вероятность нарушений трудового законодательства — как в отношении наёмных работников, так и самозанятых. Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов поддержал идею продления.

Индикаторы риска реагируют, например, на случаи, когда компания взаимодействует с более чем 35 самозанятыми, для которых она является основным источником дохода (более 90%) на протяжении трёх и более месяцев при среднем доходе свыше 35 тысяч рублей в месяц.

Как пояснил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин, механизм индикаторов уже доказал эффективность: «С начала 2025 года благодаря срабатыванию таких индикаторов удалось восстановить трудовые права почти 11 тысяч человек».

Индикаторы не фиксируют нарушения напрямую, а указывают на вероятность их совершения, что позволяет Роструду проводить проверки адресно, без избыточного давления на бизнес. Такой риск-ориентированный подход соответствует поручению президента России Владимира Путина — с 1 января 2025 года перейти от временных мораториев на проверки бизнеса к системе профилактики рисков.

Сергей Вострецов отметил важность сохранения баланса между контролем и развитием честных трудовых отношений.

«Индикаторы риска — это не инструмент давления, а инструмент защиты. Они позволяют заранее увидеть, где работодатель пытается обойти закон, оформить людей как самозанятых, но фактически использовать их труд по найму без социальных гарантий. Для нас, профсоюзов, важно, чтобы такие сигналы не превращались в формальные галочки, а приводили к реальному восстановлению справедливости. Ведь каждый случай — это судьба конкретного человека, который хочет работать легально и получать заслуженные права и защиту. Продление действия приказа № 838н — это шаг к цивилизованному рынку труда, где уважают не только прибыль, но и человека труда. Мы считаем, что усиление риск-ориентированного контроля нужно сопровождать развитием диалога между бизнесом, государством и профсоюзами. Только в этом треугольнике можно добиться реальной устойчивости и доверия на рынке труда», — подчеркнул Сергей Вострецов.

Продление действия приказа № 838н до конца 2026 года позволит сохранить системный механизм профилактики нарушений, при этом не увеличивая административную нагрузку на бизнес, отметили в СОЦПРОФ и добавили, что риск-ориентированный подход способствует выявлению нарушений на ранней стадии и стимулирует работодателей к добровольному соблюдению трудового законодательства.

По мнению экспертов СОЦПРОФ, использование индикаторов риска помогает формировать «культуру законопослушного труда», когда соблюдение прав работников становится нормой, а не обязанностью под страхом штрафов.