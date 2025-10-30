Сергей Вострецов: Индикаторы риска — это инструмент не давления, а защиты

Минтруд России вынес на общественное обсуждение проект приказа о продлении действия приказа № 838н — до 31 декабря 2026 года. Этот документ утверждает девять индикаторов риска возможных нарушений трудовых прав работников. Они позволяют выявлять ситуации, где высока вероятность нарушений трудового законодательства — как в отношении наёмных работников, так и самозанятых. Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов поддержал идею продления.
Индикаторы риска реагируют, например, на случаи, когда компания взаимодействует с более чем 35 самозанятыми, для которых она является основным источником дохода (более 90%) на протяжении трёх и более месяцев при среднем доходе свыше 35 тысяч рублей в месяц.
Как пояснил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин, механизм индикаторов уже доказал эффективность: «С начала 2025 года благодаря срабатыванию таких индикаторов удалось восстановить трудовые права почти 11 тысяч человек».
Индикаторы не фиксируют нарушения напрямую, а указывают на вероятность их совершения, что позволяет Роструду проводить проверки адресно, без избыточного давления на бизнес. Такой риск-ориентированный подход соответствует поручению президента России Владимира Путина — с 1 января 2025 года перейти от временных мораториев на проверки бизнеса к системе профилактики рисков.
Сергей Вострецов отметил важность сохранения баланса между контролем и развитием честных трудовых отношений.
Продление действия приказа № 838н до конца 2026 года позволит сохранить системный механизм профилактики нарушений, при этом не увеличивая административную нагрузку на бизнес, отметили в СОЦПРОФ и добавили, что риск-ориентированный подход способствует выявлению нарушений на ранней стадии и стимулирует работодателей к добровольному соблюдению трудового законодательства.
По мнению экспертов СОЦПРОФ, использование индикаторов риска помогает формировать «культуру законопослушного труда», когда соблюдение прав работников становится нормой, а не обязанностью под страхом штрафов.