Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
От яблока до яблони
Гастроужин «Традиции русского застолья»
ESG-активность на Некрасова
О новый местах для туристов
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Новогодний корпоратив
«Гельдт» «Счастливый столик»
вишневый сквер
развивающие секции для детей
Завершается строительство «Надвратного дома»
Денис Иванов об округе №15
ПЛН 25 лет
Как устроить свидание мечты?
Господин Рейтингомер
где подают лучший завтрак
 
 
 
ещё Общество 30.10.2025 16:210 В Пскове высадили «умный» сквер на улице Некрасова. ФОТОРЕПОРТАЖ 02.11.2025 14:200 Аист Гусар вырастил потомство в Псковской области несмотря на ливни 02.11.2025 13:500 В России учредили новый профессиональный праздник 02.11.2025 12:260 Сергей Вострецов поддержал упрощение оформления соцконтрактов для участников СВО 02.11.2025 12:090 На воинском мемориале в Новоржеве перезахоронили останки 43 бойцов Красной Армии 02.11.2025 10:060 Псковская делегация приняла участие в Международном форуме «Российский промышленник-2025» в Петербурге
 
 
 
Самое популярное 01.11.2025 00:522 Человек погиб в ДТП на Рижском проспекте в Пскове 01.11.2025 10:001 23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове 27.10.2025 17:381 Рейтингомер: «убитые» ФАПы, камбэк Машкарина и взятка в 12 млн 01.11.2025 13:080 Номера Евросоюза и, возможно, гонки: что известно о смертельном ДТП в Пскове 27.10.2025 20:560 Игумен Роман скончался в Псково-Печерском монастыре
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Аист Гусар вырастил потомство в Псковской области несмотря на ливни

02.11.2025 14:20|ПсковКомментариев: 0

Аист Гусар, который первым весной прилетел к разрушенному гнезду возле Аистиного центра, провёл это лето в необычных условиях. Несмотря на разрушение гнезда людьми, Гусар проявил удивительную верность и настойчиво пытался восстановить его именно на прежнем месте, хотя свободных участков для гнездования вокруг было достаточно. Об этом сообщается в группе волонтерского центра помощи «Дом белого аиста».

Видео и фото: группа сети «ВКонтакте» «Дом белого аиста»

Энергетики и неравнодушные люди помогли Гусару, установив новый столб с основой для гнезда, который птица приняла и использовала. Пара диких аистов осела рядом с центром, где они чувствовали себя хозяевами территории.

Гусар первым подходил к еде, отгонял других птиц и одновременно проявлял необычную заботу, принимая за своих и кормя сирот, живущих в центре.

 
 

Гусар участвовал в тренировочных полётах перед отлётом, а 20-ого августа вместе с супругой проводил очередных выпускников — аистят — в дальний путь. Семью Гусара испытало дождливое лето: из двух птенцов выжил только один, которого родители с трудом и самоотверженно оберегали от непогоды. Рядом у соседей птенцы погибли, поэтому судьба «гусарчика» казалась особенно хрупкой.

 

В итоге птенец вырос здоровым, научился летать и осваивал жизнь вместе с другими выпускниками вольера. 18-ого августа молодой аист отправился в Африку, а спустя девять дней за ним полетели и родители. Сейчас вся семья Гусара уже должна быть на зимовке.

Организаторы благодарят всех, кто поддерживал гусаров в этом году. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Доверяете ли вы судебной системе?
В опросе приняло участие 254 человека
02.11.2025, 14:200 Аист Гусар вырастил потомство в Псковской области несмотря на ливни 02.11.2025, 14:000 Выиграть автомобиль могут псковичи в «Автосалоне №1» 02.11.2025, 13:500 В России учредили новый профессиональный праздник 02.11.2025, 13:330 В Самолве пройдет день открытых дверей и квест «В чем сила?!», посвященный Александру Невскому
02.11.2025, 13:130 В Пскове провели очередной рейд по поиску бывших мигрантов, скрывающихся от воинской службы 02.11.2025, 12:410 Театр имени Ленсовета покажет спектакли о Марии Кюри и Сергее Довлатове на псковской сцене 02.11.2025, 12:260 Сергей Вострецов поддержал упрощение оформления соцконтрактов для участников СВО 02.11.2025, 12:090 На воинском мемориале в Новоржеве перезахоронили останки 43 бойцов Красной Армии
02.11.2025, 11:400 Алексей Тихомиров выступит на VIII Международном музыкальном фестивале Ильдара Абдразакова в Пскове 4 ноября 02.11.2025, 11:200 В церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах завершили реставрацию живописи 02.11.2025, 11:000 Почти 100 человек приняли участие в псковском беговом мероприятии «Назад в СССР». ФОТО 02.11.2025, 10:400 Великолучанка передала экспонаты, сохранившиеся с Олимпиады 1980 года, в музей спорта Псковского края
02.11.2025, 10:200 В Псковском кремле откроют выставки детского творчества 4 ноября 02.11.2025, 10:060 Псковская делегация приняла участие в Международном форуме «Российский промышленник-2025» в Петербурге 02.11.2025, 09:400 «Суточно.ру»: «сонный» туризм стал приоритетом на ноябрьские праздники 02.11.2025, 09:360 Открытие большого зала ГКЦ после ремонта. ФОТОРЕПОРТАЖ
02.11.2025, 09:150 Антон Мороз провел встречу в библиотеке «БиблиоЛюб» по созданию ТОС 01.11.2025, 22:000 Банк России объяснил, что изменится с переводом денег в цифровые рубли 01.11.2025, 21:350 В праздничные дни музеи и выставочные залы «Михайловского» будут открыты для посетителей 01.11.2025, 21:200 Актер Владимир Машков может принять участие в Днях пушкинской поэзии
01.11.2025, 20:570 ЦБ перечислил признаки, по которым возможно определить дипфейк 01.11.2025, 20:340 Продолжается расследование по факту наезда самоката с двумя детьми на «Ленд Крузер» в Пскове 01.11.2025, 20:180 Псковичка стала лучшим стажером федеральной программы «ГосСтарт» 01.11.2025, 19:510 ️Юрий и Лидия Вьюгины из Пушкинских Гор сегодня отмечают 50-летнюю годовщину своей семейной жизни
01.11.2025, 19:350 Члены Молодёжного парламента написали этнографический диктант 01.11.2025, 19:180 Около 17 миллионов россиян досрочно получили ноябрьские пенсии и пособия 01.11.2025, 19:030 Юные псковичи получили свой первый документ 01.11.2025, 18:380 Большой концертный зал торжественно открыли в Городском культурном центре Пскова
01.11.2025, 18:190 Две группы школьников Островского района посетили парк Вооружённых Сил России «Патриот» 01.11.2025, 18:031 Интерактив: Псковский морж у Мирожского монастыря 01.11.2025, 18:000 Первый этап расчистки реки Утроя в Пыталово успешно завершен 01.11.2025, 17:440 Сергей Салмин провел в Пскове творческий вечер «Всё равно мы будем жить, свивая жизнь из строчек…»
01.11.2025, 17:360 Зимние пловцы Псковской области готовятся принять «Морозный вызов» 01.11.2025, 17:340 Кардиологическое отделение псковской горбольницы переезжает в областную 01.11.2025, 17:220 Церемония возложения цветов к памятной стеле прошла в Великих Луках 01.11.2025, 17:110 Сергей Вострецов: Индикаторы риска — это инструмент не давления, а защиты
01.11.2025, 17:030 Новые правила расчета утильсбора на легковые автомобили вступят в силу с 1 декабря 01.11.2025, 16:502 В театре состоялось празднование 220-летия псковского тюремного замка 01.11.2025, 16:470 Почти тонну сгущенки и тушенки вернули в Беларусь на границе в Псковской области 01.11.2025, 16:310 Школьные звонки в России заменят на патриотические песни
01.11.2025, 16:290 «Дневной дозор»: Увеличилась ли опасность начала Третьей мировой войны? 01.11.2025, 16:150 Псковские росгвардейцы приняли участие в «Большом этнографическом диктанте» 01.11.2025, 16:080 Появление пожарной автомашины на перекрестке в Пскове привело к ДТП. ВИДЕО 01.11.2025, 16:010 Женщина погибла в ДТП на автодороге Псков – Гдов
01.11.2025, 15:500 Для инсталляции «Псков — любовь» ищут новое место размещения 01.11.2025, 15:400 Опубликован график приемов псковичей депутатами от «Единой России» в ноябре 01.11.2025, 15:270 Судебных приставов чествовали в псковском Доме офицеров. ФОТО 01.11.2025, 15:200 Дождь и до +10 градусов прогнозируют в Псковской области 2 ноября
01.11.2025, 15:000 Песни, сказки и куклы-обереги: музейщики «Михайловского» провели просветительскую программу в Великих Луках 01.11.2025, 15:000 Скидку на антикоррозийную обработку предлагает «Автосалон №1» 01.11.2025, 14:570 Александр Котов: Рост собственных доходов бюджета говорит о перспективах развития экономики региона 01.11.2025, 14:490 Стандарт общественного капитала внедрят в Псковской области
01.11.2025, 14:380 В российские гостиницы разрешат заселяться по водительским правам 01.11.2025, 14:231 Оформить получение электронной квитанции за газ могут псковичи 01.11.2025, 14:160 Общественные обсуждения бюджета Псковской области начнутся 5 ноября 01.11.2025, 14:040 Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП с пострадавшими на мосту в Пскове
01.11.2025, 13:540 «Гоголь. Страшные сказки» и «Потомокъ»: аудиодрамы предлагают послушать псковичам 01.11.2025, 13:490 Губернатор внес на рассмотрение депутатов проект бюджета Псковской области на 2026 год 01.11.2025, 13:371 Интерактив: Деревья в Пскове могут пилить все подряд? 01.11.2025, 13:260 «Михайловское» впервые экспонирует автолитографии Вадима Смирнова на выставке к 100-летию мастера
01.11.2025, 13:200 Выставка живописи «Сквозь тернии к звездам» открылась в псковском музее. ФОТО 01.11.2025, 13:080 Номера Евросоюза и, возможно, гонки: что известно о смертельном ДТП в Пскове 01.11.2025, 12:560 В Опочке произошло возгорание пяти хозяйственных построек 01.11.2025, 12:540 Псковские курсанты встретились с Героем России
01.11.2025, 12:390 Перед работниками в Псковской области за девять месяцев погашен долг по зарплате на 21,7 млн рублей 01.11.2025, 12:190 Четырех собак спасли из горящего вольера в Великолукском районе 01.11.2025, 12:180 Псковский суд оставил в силе арест мужчины за участие в экстремистской деятельности 01.11.2025, 12:040 Женщина пострадала при пожаре на улице Льва Толстого в Пскове
01.11.2025, 11:520 Два автомобиля столкнулись на перекрестке Рижского проспекта и улицы Балтийской в Пскове. ВИДЕО 01.11.2025, 11:480 Александр Котов: Труд судебных приставов важен для укрепления законности и порядка в государстве 01.11.2025, 11:470 Около двух миллионов рублей выманили мошенники у псковичей 01.11.2025, 11:270 УФСИН и общество глухих в Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве
01.11.2025, 11:210 Военного в Псковской области на шесть лет отправят в колонию за дезертирство 01.11.2025, 11:070 Патриотические акции прошли в Локне в день открытия Центра добровольчества 01.11.2025, 10:580 Президент назначил Александра Николаева судьей Псковского районного суда 01.11.2025, 10:530 Суд обязал администрацию Дедовичей убрать тропу к дому из изопласта
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru