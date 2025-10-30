Общество

Аист Гусар вырастил потомство в Псковской области несмотря на ливни

Аист Гусар, который первым весной прилетел к разрушенному гнезду возле Аистиного центра, провёл это лето в необычных условиях. Несмотря на разрушение гнезда людьми, Гусар проявил удивительную верность и настойчиво пытался восстановить его именно на прежнем месте, хотя свободных участков для гнездования вокруг было достаточно. Об этом сообщается в группе волонтерского центра помощи «Дом белого аиста».

Видео и фото: группа сети «ВКонтакте» «Дом белого аиста»

Энергетики и неравнодушные люди помогли Гусару, установив новый столб с основой для гнезда, который птица приняла и использовала. Пара диких аистов осела рядом с центром, где они чувствовали себя хозяевами территории.

Гусар первым подходил к еде, отгонял других птиц и одновременно проявлял необычную заботу, принимая за своих и кормя сирот, живущих в центре.

Гусар участвовал в тренировочных полётах перед отлётом, а 20-ого августа вместе с супругой проводил очередных выпускников — аистят — в дальний путь. Семью Гусара испытало дождливое лето: из двух птенцов выжил только один, которого родители с трудом и самоотверженно оберегали от непогоды. Рядом у соседей птенцы погибли, поэтому судьба «гусарчика» казалась особенно хрупкой.

В итоге птенец вырос здоровым, научился летать и осваивал жизнь вместе с другими выпускниками вольера. 18-ого августа молодой аист отправился в Африку, а спустя девять дней за ним полетели и родители. Сейчас вся семья Гусара уже должна быть на зимовке.