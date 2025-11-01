Общество

Остров везения: «Ростелеком» запускает новую мини-игру

«Ростелеком» представляет новую игру с увлекательными механиками «Хеззлмания», которая создана совместно с российским разработчиком решений для геймификации Hezzl. Она пополнила линейку мини-игр «Ростелекома», в которую уже входят «Одиссея. Три-в-ряд» и «Битва героев». Всего с момента запуска мини-игр на сайте и в мобильном приложении «Ростелекома» в них сыграли уже больше 2 миллионов раз.

Фото здесь и далее: «Ростелеком»

В «Хеззлмании» игрокам предстоит создавать свои острова и улучшать их, собирать редкие ресурсы, а также участвовать в турнирах и получать награды за места в рейтинге. В новую игру впервые можно сыграть не только в одиночку, но и с друзьями. Участники могут получить бонусы и скидки от «Ростелекома», а также призы от партнеров, среди которых онлайн-кинотеатр Wink, «Яндекс», ВК, страховая компания «Согласие», Sokolov, ТВИЛ и USmall. Всего разыграно уже 500 тыс. партнерских оферов.

«Мы создали “Хеззлманию” для того, чтобы наши абоненты могли не только пользоваться качественными услугами “Ростелекома”, но и получать настоящие эмоции от взаимодействия с компанией. “Хеззлмания” — это отличная возможность отвлечься от непогоды и осенней хандры, занимаясь созданием красивых островов, и получить за это призы от наших партнеров. Играйте, побеждайте и получайте классные эмоции вместе с “Ростелекомом”», — сказала руководитель направления программы лояльности департамента клиентского сервиса «Ростелекома» Диана Лурье.

По данным опроса «Ростелекома», в котором приняли участие 30 тысяч респондентов из всех регионов страны, пользователи высоко оценивают мини-игры. 61% опрошенных поставили играм от 7 до 10 баллов, а каждый четвертый выбрал высший балл — 10 из 10. Пользователи особо отмечают интересный геймплей, простоту интерфейса, отсутствие навязчивой рекламы, а также тот факт, что игры не требуют скачивания мобильного приложения.

90% респондентов отмечают, что игры помогают им отвлечься и снять стресс. Среди игроков представители всех возрастов: 35 лет — 44 года (37% аудитории), 45 лет — 54 года (27%), 25 лет — 34 года (21%). При этом 64% игроков — мужчины. Чаще всего играют в обеденный перерыв (с 12:00 до 13:00), а также в конце рабочего дня (с 17:00 до 19:00).

Мини-игры доступны всем желающим, но каждый третий игрок — абонент «Ростелекома». Пользователи активно выполняют задания, связанные с использованием услуг компании, а общее количество потраченных бонусов превысило 10 млн.

Подробнее узнать о мини-играх и выбрать понравившуюся можно в личном кабинете или на клиентском сайте «Ростелекома».