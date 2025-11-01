Общество

20-й центр добровольчества открылся в Локне накануне Дня народного единства

Накануне Дня народного единства в поселке Локня состоялось торжественное открытие Муниципального Центра добровольчества. Это уже 20-я подобная площадка в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре молодежи и общественных инициатив.

Фото здесь и далее: Центр молодежи и общественных инициатив

Мероприятие завершилось благотворительным концертом, на котором собрали более 175 тысяч рублей. Эти средства пойдут на поддержку волонтерских центров, оказывающих помощь участникам специальной военной операции.

Также по итогам концерта в Ресурсный центр Добро.РФ Псковской области в рамках проекта «Все для победы» передали 60 маскировочных сетей для военнослужащих.