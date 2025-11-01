Общество

В псковских школах введен карантин из-за случаев заражения вирусом Коксаки

В некоторых школах Пскова несколько классов были отправлены на карантин из-за вируса Коксаки. Как сообщили в инфекционной больнице, пациентов с тяжелыми формами заболевания сейчас нет — при среднетяжелом течении госпитализация требуется, но в большинстве случаев болезнь проходит в легкой форме. Об этом написало в сообществе «Жесть по-псковски» в своем Telegram-канале.

Вирус Коксаки относится к энтеровирусам и чаще всего поражает детей дошкольного и младшего школьного возраста. Источником инфекции является больной человек, а вирус передается воздушно-капельным, контактным или фекально-оральным путем — через игрушки, посуду и грязные руки.

Часто болезнь начинается как обычная простуда: повышается температура, появляется слабость, боль в горле, высыпания во рту или на коже рук и ног. У некоторых детей возникают боли в животе, понос или легкая сыпь. Хотя большинство случаев протекают легко, вирус Коксаки может привести к осложнениям — воспалению мозговых оболочек (серозному менингиту), поражению сердечной мышцы (миокардиту) и другим воспалительным процессам. Поэтому важно не заниматься самолечением и при высокой температуре или признаках сыпи обязательно обратиться к врачу.

Вакцины от вируса Коксаки не существует. Это связано с тем, что вирус — не один, а целая группа энтеровирусов (типов А и В), каждый из которых имеет множество подтипов. Создать универсальную прививку против всех штаммов пока не удалось: вирусы постоянно мутируют, и иммунитет после перенесенной инфекции остается только к конкретному типу.

Профилактика направлена не на вакцинацию, а на укрепление иммунитета и строгую гигиену. Вспышки обычно ограничены и проходят сами по себе после разрыва цепочки передачи (например, закрытие класса на карантин).