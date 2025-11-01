Общество

Росгвардейцы за неделю изъяли у жителей Псковской области 19 единиц оружия

С 27 октября по 2 ноября сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 29 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Росгвардейцы выявили 13 административных правонарушения, изъяли 19 единиц оружия и 66 боеприпасов.

Управление Росгвардии напоминает: порядок хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия регулируется федеральным законом «Об оружии». Оно должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, обеспечивающем его сохранность, безопасность и исключающем доступ посторонних лиц.