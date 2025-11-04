Общество

Скончался телеведущий Юрий Николаев

Умер телеведущий Юрий Николаев. Ему было 76 лет.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

О его кончине сообщил артист балета Николай Цискаридзе: «Только что пришло известие, что его не стало… Как горько!»

Сегодня СМИ сообщали об экстренной госпитализации телеведущего. Несколько дней у него держалась температура, была пониженная сатурация и слабость, однако 4 ноября температура резко поднялась до 39,5°C, после чего Николаева доставили в больницу, пишет «Газета.ру».

Он наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «Честное слово с Юрием Николаевым».