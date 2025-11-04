Общество

Согревает лучше пледа: в «СтругановЪ» — новое сезонное меню!

Ресторан, где бережно сочетаются традиции русской кухни и уют псковского гостеприимства, представил новое сезонное меню. В нём — блюда, созданные из локальных продуктов.

Гости могут попробовать похлёбку из белых грибов, сердечки по-Стругановски, котлеты из щуки с творогом, а на сладкое — мильфей с крем-чизом и ягодами или штрудель с грушей. В холодные вечера особенно кстати глинтвейн, согревающий какао и таёжный чай.

Новое сезонное меню — это утончённая интерпретация традиционной русской кухни. Здесь вкус и атмосфера сливаются в единое целое, создавая ощущение уюта и аутентичности, которое можно найти только в «СтругановЪ».

Адрес ресторана «СтругановЪ»: Красноармейская наб., д. 16А.

Телефон: 8 (900) 990-09-90.

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjeY8veB