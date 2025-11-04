Общество

Большинство респондентов ПЛН не доверяет судебной системе

Результаты проведенного опроса свидетельствуют о кризисе доверия респондентов Псковской Ленты Новостей к судебной системе. Более половины опрошенных (59.8%) выбрали вариант «абсолютно не доверяю», характеризуя это тем, что громкие коррупционные скандалы не внушают доверия к судьям. В опросе приняли участие 298 человек.

Еще 19.1% респондентов выбрали ответ «скорее нет, чем да», сомневаясь, что в современном мире могут быть не зависящие от власти суды, а 5.4% вовсе не доверяют судебной системе и часто видят в работе судей политический заказ.

В то же время доля тех, кто настроен позитивно, оказалась невелика. Всего 5% респондентов безоговорочно доверяют судам, посчитав их самостоятельными и независимыми. Еще 5% в целом их поддерживают, несмотря на отдельные эпизоды.

Лишь 3% опрошенных скорее доверяют судам, ссылаясь на отсутствие личного негативного опыта, а 2,7% затруднились с ответом.

Полученные данные демонстрируют серьезный разрыв между обществом и судебной властью. Основными причинами столь низкого уровня доверия респонденты считают коррупционные скандалы, политическую ангажированность и отсутствие веры в независимость судов.

