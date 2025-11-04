Общество

Стартует прием заявок на VI муниципальный конкурс молодежных проектов «Есть идея!»

Стартует прием заявок на VI муниципальный конкурс молодежных проектов «Есть идея!», сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице сети «ВКонтакте».

Изображение: страница сети «ВКонтакте» Натальи Федоровой

Участниками конкурса могут быть граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет включительно. К участию приглашаются обучающиеся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, воспитанники Псковского районного центра культуры, активная молодежь, проживающая на территории Псковского района.

«Цель конкурса – услышать голос молодежи. Поощрять и стимулировать общественные инициативы молодых людей, дать возможность реализовать идеи и проекты, направленные на общественно полезные дела, помочь в самореализации молодых людей», — сообщила Наталья Федорова в своем посте.

Номинации этого года: «Добровольчество»; «Развитие социальных лифтов»; «Инициативы в сфере культуры и искусства»; «Спорт, ЗОЖ, туризм»; «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде»; «Укрепление семейных ценностей»; «Патриотическое воспитание»; «Молодежные медиа»; «Видим проблему – можем решить!».

Окончание приёма заявок – 25 ноября. Далее экспертная комиссия проведет заочный этап отбора заявок (с 25 по 28 ноября), и очный этап (защита проектов) – начало декабря.

Информация о конкурсе доступна на официальном сайте Псковского района. Координатор: Фёдор Леонов (8-921-215-39-77).

Заявки можно присылать на адрес электронной почты: org509@pskovedu.ru до 25 ноября включительно.