Стартует прием заявок на VI муниципальный конкурс молодежных проектов «Есть идея!», сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице сети «ВКонтакте».
Изображение: страница сети «ВКонтакте» Натальи Федоровой
Участниками конкурса могут быть граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет включительно. К участию приглашаются обучающиеся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, воспитанники Псковского районного центра культуры, активная молодежь, проживающая на территории Псковского района.
Номинации этого года: «Добровольчество»; «Развитие социальных лифтов»; «Инициативы в сфере культуры и искусства»; «Спорт, ЗОЖ, туризм»; «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде»; «Укрепление семейных ценностей»; «Патриотическое воспитание»; «Молодежные медиа»; «Видим проблему – можем решить!».
Окончание приёма заявок – 25 ноября. Далее экспертная комиссия проведет заочный этап отбора заявок (с 25 по 28 ноября), и очный этап (защита проектов) – начало декабря.
Информация о конкурсе доступна на официальном сайте Псковского района. Координатор: Фёдор Леонов (8-921-215-39-77).
Заявки можно присылать на адрес электронной почты: org509@pskovedu.ru до 25 ноября включительно.