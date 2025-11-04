Общество

Средний размер пенсии в 2026 году составит 27 тысяч рублей

В 2026 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров превысит 27 тысяч рублей, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Средний размер начисленной страховой пенсии в РФ по старости по состоянию на 1 июля 2025 года для неработающих пенсионеров составлял 25 826,03 рубля. Следовательно, после индексации на 7,6% её размер увеличится до 27 788,8 рубля», — сказала Екатерина Стенякина.

Она уточнила, что такое повышение ожидается после индексации на 7,6%, которая пройдёт 1 января 2026 года.

Депутат напомнила, что страховую пенсию назначают при достижении пенсионного возраста, получении инвалидности или при потере кормильца.

«Размер такой выплаты зависит от фиксированной суммы и индивидуальных коэффициентов. Это самый распространённый вид пенсионных выплат», — отметила спикер.

Социальная пенсия, по ее словам, формируется по-другому принципу: такая пенсия, в отличие от страховой, не зависит от трудового стажа и накопленных взносов, пишет РИА Новости.

«Её получают граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют трудового стажа или его недостаточно для получения страховой пенсии», — подытожила политик.