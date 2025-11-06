Общество

Только 25% псковичей вдохновляет в работе зарплата — опрос

Главным источником вдохновения в работе для псковичей является зарплата (25% опрошенных). К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

На втором месте — достижение целей и результатов (12%), а на третьем — коллеги и атмосфера в коллективе (10%). Рабочий процесс и общение с людьми вдохновляют по 7% горожан. Возможность приносить пользу, условия для развития или нестандартные задачи нравятся 5%. 3% рассказали, что занимаются любимым делом. 2% благодарны своему работодателю за возможность реализовать себя. Только 9% респондентов заявили, что их ничто не вдохновляет в работе.



Хотя для представителей обоих полов деньги являются главным мотиватором, мужчины упоминали их чаще женщин (30% против 20% соответственно). Горожанки же чаще мужчин черпают вдохновение в общении с людьми (10% и 4% соответственно).