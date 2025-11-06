Общество

Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Банкротство и точка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Арбитражный управляющий Ульяна Михайлова раскрывает радиослушателям разные аспекты банкротства, делится личным опытом, рассматривает частные случаи, рассказывает об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.

На этот раз эксперт раскроет все нюансы, связанные с освобождением от обязательств при банкротстве и с отказом в освобождении от долгов.

Ведущий — Константин Калиниченко.