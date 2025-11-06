Сенатор Алексей Наумец провел очередной прием граждан в Пскове

В псковской региональной общественной приемной «Единой России» состоялся личный прием граждан, который провел сенатор Российской Федерации от Псковской области Алексей Наумец. На текущий прием официально записались 24 человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения.
Сенатор подчеркнул высокое качество работы региональной команды под руководством губернатора Михаила Ведерникова. По его словам, за два года работы в должности сенатора практически не поступало вопросов, связанных с решением проблем на региональном уровне.
Большинство вопросов, с которыми обращаются псковичи, касаются социальных выплат, взаимодействия с министерством обороны, разъяснения трудовых прав. Как отметил сенатор, на предыдущем приеме из 37 поступивших вопросов ни один не был связан с региональными проблемами - все касались федеральных ведомств.
Алексей Наумец гарантировал, что каждое обращение будет находиться на его контроле до полного решения проблемы, и отметил персональный подход к каждому, кто пришел на прием. Как пример он привел случай с гражданином, которому потребовались разъяснения по трудовому законодательству.
Напомним, поддержка участников СВО и вопросы социальной поддержки граждан – ключевые направления народной программы «Единой России». Партия наращивает усилия по всем приоритетным направлениям, в том числе в части поддержки ветеранов боевых действий. На площадке приемных партии «Единая Россия» проводит тематические единые дни приема участников СВО и членов их семей, чтобы бойцы, их жены и матери могли обратиться за помощью.