Общество

Сенатор Алексей Наумец провел очередной прием граждан в Пскове

В псковской региональной общественной приемной «Единой России» состоялся личный прием граждан, который провел сенатор Российской Федерации от Псковской области Алексей Наумец. На текущий прием официально записались 24 человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Сенатор подчеркнул высокое качество работы региональной команды под руководством губернатора Михаила Ведерникова. По его словам, за два года работы в должности сенатора практически не поступало вопросов, связанных с решением проблем на региональном уровне.

«Команда правительства региона работает четко, главы на местах все заточены на одну задачу. За два года было всего два или три региональных вопроса при том, что прием провожу каждый месяц», — отметил сенатор.

Большинство вопросов, с которыми обращаются псковичи, касаются социальных выплат, взаимодействия с министерством обороны, разъяснения трудовых прав. Как отметил сенатор, на предыдущем приеме из 37 поступивших вопросов ни один не был связан с региональными проблемами - все касались федеральных ведомств.

Алексей Наумец гарантировал, что каждое обращение будет находиться на его контроле до полного решения проблемы, и отметил персональный подход к каждому, кто пришел на прием. Как пример он привел случай с гражданином, которому потребовались разъяснения по трудовому законодательству.

«Все вопросы, с которыми люди приходят, до окончательного решения с контроля не снимаются. Работаем только до конца», — подчеркнул Алексей Наумец.

Напомним, поддержка участников СВО и вопросы социальной поддержки граждан – ключевые направления народной программы «Единой России». Партия наращивает усилия по всем приоритетным направлениям, в том числе в части поддержки ветеранов боевых действий. На площадке приемных партии «Единая Россия» проводит тематические единые дни приема участников СВО и членов их семей, чтобы бойцы, их жены и матери могли обратиться за помощью.