Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ESG-активность на Некрасова
«Гельдт»
Завершается строительство «Надвратного дома»
где подают лучший завтрак
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
Доставка газа прекращается с 1 января
Новогодний корпоратив
Как устроить свидание мечты?
Вакансии Россети
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Город Рождества
77 лет на страже прав трудящихся
 
 
 
ещё Общество 06.11.2025 10:042 В гидрометцентре рассказали, когда в Пскове выпадет снег 06.11.2025 21:000 Спортивная инфраструктура Псковского района пополнилась тремя воркаут-площадками 06.11.2025 20:400 Переход российских вузов на новую модель образования запланирован на 2027 год 06.11.2025 19:280 Сергей Шерстобитов стал начальником управления Минюста России по Донецкой Народной Республике 06.11.2025 19:230 Делегация Псковской области представляет регион на форуме Международного волонтёрского корпуса 80-летия 06.11.2025 18:010 Определён график этапов шестого сезона региональной Лиги дебатов «Истина»
 
 
 
Самое популярное 05.11.2025 15:006 Певец Шаман и Екатерина Мизулина расписались в ЗАГСе 01.11.2025 00:525 Человек погиб в ДТП на Рижском проспекте в Пскове 01.11.2025 10:001 23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове 06.11.2025 10:002 Доставка газа в баллонах прекращается с 1 января в Псковской области 01.11.2025 13:080 Номера Евросоюза и, возможно, гонки: что известно о смертельном ДТП в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Переход российских вузов на новую модель образования запланирован на 2027 год

06.11.2025 20:40|ПсковКомментариев: 0

Замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что 2027 год должен стать годом системного, общего перехода вузов на новую модель высшего образования.

«Мы ориентируемся на то, что 2027 год станет годом системного, общего перехода на новую модель высшего образования», - сказал Афанасьев на Всероссийском совещании деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов вузов России.

Он добавил, что министерство готовит системные изменения, которые требуют внесений изменений в закон об образовании, пишет РИА Новости.

«Законопроект соответствующий подготовлен, проходит закрытое пока обсуждение, будет вынесен на общее обсуждение», - заключил замминистра.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках «пилота» студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли сокращать школьные летние каникулы?
В опросе приняло участие 185 человек
06.11.2025, 21:000 Спортивная инфраструктура Псковского района пополнилась тремя воркаут-площадками 06.11.2025, 20:400 Переход российских вузов на новую модель образования запланирован на 2027 год 06.11.2025, 20:250 На цикл мероприятий, посвященных археологическому сезону 2025 года, приглашают псковичей 06.11.2025, 20:080 В усадьбах Пушкинского заповедника начинают подготовку к новому туристическому сезону
06.11.2025, 19:490 В Псковской области продолжается строительство Северного обхода 06.11.2025, 19:280 Сергей Шерстобитов стал начальником управления Минюста России по Донецкой Народной Республике 06.11.2025, 19:230 Делегация Псковской области представляет регион на форуме Международного волонтёрского корпуса 80-летия 06.11.2025, 18:520 Двоих мужчин заключили под стражу за рубку леса в Опочецком округе 
06.11.2025, 18:300 Школьников из Коми не пустили в псковский бассейн из-за отсутствия плавок 06.11.2025, 18:180 Эвакуация автомобиля затрудняет движение на Ольгинском мосту в Пскове 06.11.2025, 18:090 «Пастырь»: Святой апостол Иаков 06.11.2025, 18:080 Удмуртский танец и живопись народов Севера: в Пскове прошла игра «Объединяющая народы» 
06.11.2025, 18:010 Определён график этапов шестого сезона региональной Лиги дебатов «Истина» 06.11.2025, 17:592 «Сообразим на троих»: Где взять людей и есть ли границы мракобесия? ВИДЕО 06.11.2025, 17:550 348 заявок от Псковской области поступило на участие в проекте «Флагманы образования» 06.11.2025, 17:520 В Невеле вынесли приговор по делу о контрабанде почти 90 кг гашиша
06.11.2025, 17:500 20 тонн польских груш уничтожили на полигоне в Себеже 06.11.2025, 17:420 Дмитрий Мельников посетил презентацию инициативы «Все для России: сообщества»  06.11.2025, 17:352 «Квадратные метры» с Олегом Брячаком: новые правила льготной ипотеки 06.11.2025, 17:270 Иеромонах Фотий выступит в Пскове с новой программой «Шум берез»
06.11.2025, 17:260 Команда псковичей заняла призовые места на чемпионате РФ по практической стрельбе 06.11.2025, 17:240 Стало известно, кто выбросил шпица из окна в псковской деревне Родина 06.11.2025, 17:180 Сергей Кудь-Сверчков: ИИ будет помогать космонавтам в работе с отчетами 06.11.2025, 17:150 Нетрезвого водителя фуры остановили в Себежском округе
06.11.2025, 17:120 Александр Козловский осмотрел школу №13 и детсад «Колобок» после ремонтов 06.11.2025, 17:090 Соревнования по стрельбе из табельного оружия прошли среди псковских полицейских 06.11.2025, 17:070 «Россия – щедрая душа» 06.11.2025, 17:030 Хиты рок-групп The Beatles, Nirvana, Rammstein и Queen прозвучат на органе в Пскове
06.11.2025, 16:480 «Великий, могучий»: Крылатые выражения из литературы в бытовой речи. ВИДЕО 06.11.2025, 16:470 Батики и пастели художницы-полочанки из собрания «Михайловского» покажут в Старой Руссе 06.11.2025, 16:340 Псковичам предлагают оценить качество жилья и доступность льготных ипотек 06.11.2025, 16:300 Андрей Михайлов: Бюджет области удастся сохранить социально ориентированным
06.11.2025, 16:250 Торговый павильон в исторической зоне Великих Лук требуют снести через суд 06.11.2025, 16:230 Мишустин: Порог для уплаты НДС малым и средним бизнесом будет снижаться постепенно 06.11.2025, 16:230 ИИ взрослеет вместе со своими пользователями — аналитики 06.11.2025, 16:111 «Дневной дозор»: Децентрализация власти или усиление централизации — что нужно РФ?
06.11.2025, 16:030 «Банкротство и точка»: Освобождение от обязательств и отказ в освобождении от долгов. ВИДЕО 06.11.2025, 16:020 Изменения в законодательстве о рекламе обсудили на круглом столе в Пскове 06.11.2025, 15:560 Сенатор Алексей Наумец провел очередной прием граждан в Пскове 06.11.2025, 15:510 Взять кариес под контроль
06.11.2025, 15:500 В России предложили обязать мужчин оплачивать работу домохозяек 06.11.2025, 15:490 Поддельная справка о доходах может стать фатальной ошибкой при банкротстве 06.11.2025, 15:340 Кубок Псковской области по спортивной аэробике пройдет на выходных 06.11.2025, 15:230 Псков примет передвижную выставку к 100-летию Московского художественного училища
06.11.2025, 15:200 До +11 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 7 ноября 06.11.2025, 15:030 Регоператор за неделю подал более 100 исков к псковским неплательщикам за вывоз ТКО 06.11.2025, 14:510 Спрос на обучение горнолыжному спорту вырос в России на 22% 06.11.2025, 14:470 Вынесено решение по встречным искам о поставке штор для «Двора Подзноева»
06.11.2025, 14:380 В Госдуме призвали ввести звание «отец-герой» для многодетных мужчин 06.11.2025, 14:270 Должники не читают кредитный договор: псковичам назвали последствия нецелевого использования заемных средств 06.11.2025, 14:220 Свыше тысячи счетчиков газа должны поверить в Псковской области до конца года 06.11.2025, 14:140 Пять тонн санкционного сыра уничтожат в Псковской области
06.11.2025, 14:060 Новогодние корпоративы в ресторане «СтругановЪ» - пока ещё можно успеть! 06.11.2025, 14:050 Стартует показ исторической драмы Дмитрия Месхиева «Царь ночи» 06.11.2025, 13:540 Одинокая пенсионерка обратилась к Игорю Дитриху за поддержкой в решении бытовых трудностей 06.11.2025, 13:510 В «Экогрупп» предложили решение проблемы с вывозом веток и листьев
06.11.2025, 13:450 Порядка 350 млн рублей предусмотрено на жилье для детей-сирот в Псковской области 06.11.2025, 13:350 В Псковской области из-за пожаров ​за 10 месяцев погибли 55 человек 06.11.2025, 13:231 Армен Мнацаканян о прекращении доставки баллонов: Паниковать не нужно — газ будет 06.11.2025, 13:160 Теперь корпоративные клиенты Сбера смогут ежеквартально выбирать категории кешбэка
06.11.2025, 13:110 Сергей Вострецов: Мигранты не должны демпинговать зарплаты 06.11.2025, 13:030 Шпица выбросили из окна на улице Владимирской в псковской деревне Родина 06.11.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 06.11.2025, 12:561 Для псковских курсантов провели экскурсию в областном суде
06.11.2025, 12:500 Доска надзора 06.11.2025, 12:470 Пешеходные переправы обновили в трех деревнях Палкинского района  06.11.2025, 12:260 «Сообразим на троих»: Где взять людей и есть ли границы мракобесия? 06.11.2025, 12:200 Руководитель ООО «Экогрупп» предупредил о рисках для нового экотехнопарка
06.11.2025, 12:130 Стало известно, за какой призовой фонд поборются участники рэп-баттлов в Пскове 06.11.2025, 12:070 Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка» 06.11.2025, 12:000 Псковский кремль и Довмонтов город воссоздали в Minecraft 06.11.2025, 11:550 НаотмЫшь: Росгосстрах покроет ущерб, причиненный грызунами
06.11.2025, 11:490 Чиновницу наказали в Палкинском районе за ущемление прав предпринимателей 06.11.2025, 11:430 Путин поддержал предложение объявить 2026-й Годом единства народов России 06.11.2025, 11:400 «Экогрупп» не должен вывозить с контейнерных площадок ветки и листву — Денис Кузнецов 06.11.2025, 11:310 В Сети продолжают обсуждать стоимость свадебных нарядов Екатерины Мизулиной и Шамана
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru