Общество

Побывавшие за границей SIM-карты россиян планируют на сутки отключать от Сети

В ближайшее время в России планируется ввести 24-часовой «период охлаждения» (во время которого не будут работать мобильный интернет и СМС) для отечественных сим-карт, если абоненты были в международном роуминге или сама сим-карта была неактивна более 72 часов, рассказал источник «Коммерсанта» на телеком-рынке и подтвердили еще три собеседника в отрасли.

Тем не менее, по словам источника, власти утвердили механизм, который должен сократить время «охлаждения»: на телефон будет приходить СМС с ссылкой, по которой абоненту нужно будет перейти и ввести так называемую капчу (тест, который используется для определения, является пользователь человеком или ботом), после чего мобильный интернет и возможность получать и отправлять СМС заработают. Один из собеседников добавляет, что вопрос наличия технической возможности у всех операторов реализовать этот комплекс мер «остается открытым».

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал, что для иностранных сим-карт в РФ введут «период охлаждения» — срок, во время которого зарубежные карты работать не будут. Такая мера нужна для снижения угроз атак БПЛА.

Механизм сокращения «периода охлаждения» с 24 часов с помощью введения капчи «технически реализовать можно». Такой способ снизит недовольство абонентов, вызванное нововведением.

«В обращении по-прежнему находится немало "бесхозных" сим-карт, в том числе оформленных на реальных людей, которые об этом даже не подозревают»,— объясняет директор по продуктам Vigo (средства для мониторинга и управления сетью) Антон Прокопенко. Он предполагает, что такие сим-карты зачастую «"возвращаются" к нам в БПЛА». Подобная мера может быть направлена на ограничение работы сим-карт, которые используются для беспилотников, или создания симок за рубежом и активации их в России, соглашается коммерческий директор «Кода безопасности» Федор Дбар.

Подобные и более жесткие меры используются в других странах, особенно в тех, в которых остро стоит вопрос национальной безопасности и борьбы с терроризмом, объясняет партнер практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Роман Тиняев: «Например, в США закон требует идентификации владельца сим-карты, в Израиле введены строгие процедуры проверки сим-карт, особенно в зонах конфликта, в Индии блокируются мобильный интернет и звонки на несколько часов».

«Введение "периода охлаждения" для сим-карт вполне может применяться в качестве меры противодействия беспилотникам, используемым для атак на российскую инфраструктуру»,— объясняет гендиректор и основатель компании «Флай Дрон» Никита Данилов.

В то же время само по себе «охлаждение» в контексте беспилотных атак не дает стопроцентной гарантии безопасности, говорит он: «Необходимо применять комплексное сочетание различных способов противодействия БПЛА — цифрового, радиоэлектронного, физического. Лишь такой подход поможет свести вероятность успешных ударов к минимуму».

В последние годы большинство изменений в телекоммуникационной сфере направлено на повышение уровня безопасности, напоминает господин Прокопенко. Несмотря на то что регуляторы активно борются с «бесхозными» сим-картами: ограничивают их количество на одного пользователя, обеспечивают контроль через «Госуслуги» и регулярно призывают граждан проверять, действительно ли номер зарегистрирован на них, проблема все еще остается, говорит он.

На первых порах операторы могут столкнуться с раздражением со стороны абонентов, «особенно на авиаузлах, где остро стоит вопрос времени». Сейчас часть операторов уже смогли решить или почти решить вопрос с иностранными сим-картами и временем «охлаждения», но с российскими картами все будет проще, уверен он. Однако первое время не исключены технические неполадки, из-за которых могут не доходить СМС даже с капчой, предупреждает он.

Проблему с «подозрительными» сим-картами россиян может решить введение контроля IMEI-номеров, которое содержится во втором пакете антифрод-поправок, считает директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.