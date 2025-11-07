Общество

Скончалась концертмейстер псковского ансамбля «Сказ» Елена Волкова

Аккомпаниатор-концертмейстер высшей категории Елена Волкова скончалась 6 ноября, сообщается в группе Городского культурного центра Пскова в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ГКЦ / «ВКонтакте»

«Сегодня, 6 ноября, ушла из жизни Волкова Елена Викторовна. Долгое время Елена Викторовна была неотъемлемой частью нашего учреждения, работая художественным руководителем. Ее творческий подход, преданность делу и неутомимая энергия вдохновляли многих. Елена Викторовна была душой компании. С ней всегда можно было посмеяться, погрустить и поговорить по душам, она умела найти нужные слова и поддержать в любой ситуации», - сообщили в ГКЦ.

Последние годы Елена Волкова посвятила работе в должности аккомпаниатора-концертмейстера высшей категории. Она трудилась в Заслуженном коллективе народного творчества «Ансамбль «Сказ» имени В. Румянцева» и Заслуженном коллективе народного творчества «Псковский русский народный хор».

Прощание с Еленой Волковой состоится 8 ноября в 10:30 в храме Александра Невского в Пскове.