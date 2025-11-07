Семь школьников из Псковской области выиграли в конкурсе по 200 тысяч рублей

Семь школьников из Псковской области заняли призовые места в финале конкурса «Большая перемена». За победу боролись 1500 старшеклассников из 79 регионов России, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram-канал
Как пояснил губернатор, «Большая перемена» – флагманский проект Движения Первых, реализуемый в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».
По итогам конкурсных испытаний дипломы лауреата I степени среди 8-9 классов и приз в 200 тысяч рублей получили Семён Коновалов из школы №12 города Великие Луки и Ксения Птушко из Псковского педагогического комплекса.
Пять дипломов лауреата II степени среди 10 классов и приз в 200 тысяч рублей завоевали:
«Поздравляю наших ребят и их наставников!» - заключил Михаил Ведерников.