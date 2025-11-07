Общество

Основные характеристики поступившего в Собрание проекта бюджета ТФОМС прокомментировал Игорь Дитрих

Проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области (ТФОМС) на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов поступил в Псковское областное Собрание депутатов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Документ направлен для предварительного обсуждения в профильные комитеты регионального парламента – комитет по бюджету, финансам и налоговой политике и комитет по труду и социальной политике, а также на заключение в правовое управление Собрания, Счётную палату Псковской области и прокуратуру.

Комментируя основные характеристики бюджета ТФОМС, вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих обратил внимание, что предлагается утвердить бюджет бездефицитным и сбалансированным, то есть с равными показателями доходов и расходов. Так, доходы и расходы бюджета ТФОМС на 2026 год запланированы в размере 12 млрд 924 млн 521,7 тысячи рублей. По сравнению с бюджетом фонда на 2025 год (учитывая ноябрьские изменения) увеличение доходов составляет 1,7% (или 216 млн 353,5 тысячи рублей).

«Как известно, значительную часть доходов фонда составляют субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС, размер которых зависит от количества застрахованных и подушевого норматива медицинской помощи на одного застрахованного. Доходная часть бюджета ТФОМС вырастет благодаря увеличению подушевого норматива до 22 тысяч 924,3 рубля, что на 8,5 % выше норматива текущего года», - рассказал о формировании бюджета Игорь Дитрих.

Вице-спикер также отметил особенность формирования бюджета Федерального фонда ОМС на 2026 год. При распределении субвенций регионам предусмотрен нераспределённый резерв в размере 5 процентов. Окончательное распределение этого резерва и корректировка коэффициентов для каждого региона будут произведены ко второму чтению проекта бюджета Федерального фонда ОМС.

Таким образом, после утверждения бюджета Федерального фонда ОМС во втором чтении, вероятно увеличение объёма субвенций, а, следовательно, и корректировка параметров бюджета ТФОМС Псковской области на 2026 год. Рассмотрение этого вопроса Государственной Думой РФ намечено на 18 ноября.