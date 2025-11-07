Общество

За неделю по поводу присасывая клещей обратилось 8 жителей Псковской области

С 30 октября до 6 ноября в медицинские организации по поводу присасывая клещей обратилось 8 жителей Псковской области, среди которых два ребенка, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Псковская область - регион с высокой клещевой опасностью. Сезон активности клещей в зависимости от погодных условий начинается в конце марта или в апреле, достигает пика в мае-июне, и традиционно вторая волна приходится на август — начало сентября. Из-за теплой осени, случаи присасывания клещей регистрируют в регионе до сих пор.

Членистоногие – переносчики возбудителей ряда заболеваний, а самое опасное из них – клещевой вирусный энцефалит (КВЭ). Лучшей мерой защиты от него была, есть и остается вакцинация.

Что включает вакцина от клещевого энцефалита?

Клещевых инфекций десятки, но вакцинация разработана только для одной клещевой инфекции – вирусного энцефалита. Ее необходимо делать заблаговременно, оптимальное время – осень, когда клещи впадают в спячку. В России чаще всего предлагают две вакцины от клещевого энцефалита: «Клещ-Э-Вак» и «Энцевир». Обе представляют собой инактивированный и очищенный вирус клещевого энцефалита. Другими словами, это вирусные частицы «убитого» вируса, которые не могут вызвать инфекции, но при этом у иммунной системы человека появляется возможность «запомнить» вирусные белки и выработать к ним антитела.

Как проходит вакцинация? Из каких этапов состоит?

Осень – благоприятное время для старта иммунизации от КВЭ. Если начать курс сейчас, то он пройдет не по ускоренной, а по стандартной схеме, состоящей из двух прививок, выполняемых с интервалом 5–7 месяцев. Первую прививку рекомендуют сделать в октябре-декабре, а вторую – в марте-апреле, то есть до сезонной активности клещей. Через год после завершения вакцинации для поддержания сформировавшегося иммунитета необходимо проведение ревакцинации. В дальнейшем поддерживающие дозы вакцины вводят каждые три года. Всем желающим привиться необходимо обратиться в медицинские организации по месту жительства.