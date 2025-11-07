Псковcкая обл.
Общество

Отпевание отца Иоанна (Миронова) состоится 9 ноября

07.11.2025 21:40|ПсковКомментариев: 0

9 ноября, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова по окончании Божественной Литургии состоится отпевание отца Иоанна (Миронова), сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии. 

Фото: Псковская епархия

Начало Литургии – 8:00.

Гроб с телом батюшки будет находиться в Троицком соборе с 16:00 8 ноября (суббота).

Погребение батюшки состоится в тот же день в деревне Вехно Новоржевского района Псковской области у алтаря храма иконы Божией Матери «Милующая».

