Общество

Отпевание отца Иоанна (Миронова) состоится 9 ноября

9 ноября, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова по окончании Божественной Литургии состоится отпевание отца Иоанна (Миронова), сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Начало Литургии – 8:00.



Гроб с телом батюшки будет находиться в Троицком соборе с 16:00 8 ноября (суббота).



Погребение батюшки состоится в тот же день в деревне Вехно Новоржевского района Псковской области у алтаря храма иконы Божией Матери «Милующая».