Общество

Тренажеры, теннисный стол и уличную сцену организовали силами ТОС в псковских деревнях

Проекты по созданию условий для занятия спортом и коллективного отдыха реализовали территориальные общественные самоуправления на территории Псковского района, сообщается в Telegram-канале главы Псковского района Натальи Федоровой.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

Три территориальных общественных самоуправления, ведущих свою деятельность в населенных пунктах Карамышевской волости, реализовали проекты по благоустройству общественных зон. Активисты ТОС «Возрождение» в деревне Селихново внутри дворовой территории создали площадку для занятия спортом жителей всех возрастов. На средства областного конкурса проектов ТОС при софинансировании из местного бюджета приобретены и установлены силовые тренажёры, теннисный стол, скамейки и урны.

В деревне Зубово, где действует ТОС с аналогичным названием, также появились силовые тренажеры, теннисный стол, скамейки и урны, оборудована уличная сцена-настил для проведения концертов в летний период.

«Такая же зона отдыха и занятия спортом благодаря работе ТОС "Преображение" появилась в деревне Быстрецово. Остается надеяться, но жители будут беречь оборудование общественных пространств, что оно прослужило как можно дольше!» - отметила Наталья Федорова.