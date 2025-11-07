Общество

На 93-м году жизни умер художник Эрик Булатов

Художник-концептуалист, скульптор и фотограф Эрик Булатов умер в возрасте 92 лет, сообщили в Российской академии художеств.

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Супруга художника подтвердила уход из жизни Эрика Булатова, почетного члена Российской академии художеств», — сообщили в академии.

В академии уточнили, что информация о прощании будет опубликована на ее сайте позднее, пишет РБК.

Булатов был автором картины «Слава КПСС» (1975), проданной в 2008 за $2,1 млн. Он много лет возглавлял список самых дорогих российских художников.

Эрик Булатов — основатель соц-арта, направления постмодернистского искусства эпохи застоя. В своем творчестве художник экспериментировал с перспективой, пространством и шрифтом, он старался объединять концептуальные образы с реализмом. Среди его известных работ картины «Свобода есть свобода», «Вход — нет входа», «Живу-вижу», «Разрез», «Тучи растут», «Заход или восход солнца».

Булатов родился 5 сентября 1933 года в Свердловске. В 1952 году окончил Московскую центральную художественную школу при Российской академии художеств (МСХШ). Спустя шесть лет, в 1958-м, выпустился с факультета живописи Государственного академического художественного института имени Сурикова.

Работал в издательстве «Детгиз» — был иллюстратором детских книг. С 1989 года художник жил в Нью-Йорке, а с 1992 года — в Париже. В России проводились его выставки, также реализовывались проекты по его эскизам.

В СССР Булатов стал постоянно участвовать в выставках с 1957 года, затем эта деятельность продолжилась и в России. За рубежом его картины выставляются с 1973-го. Выставки проводились в Третьяковской галерее, Государственном центре современного искусства в Москве (обе — в 2003-м), в Национальном музее Монако (2013), а также в московском Музее современного искусства «Гараж» (2015).

Произведения Булатова хранятся в коллекциях Третьяковской галереи и Центра современного искусства (Москва), Русского музея (Санкт-Петербург), Нижегородского государственного художественного музея (Нижний Новгород), Музея Людвига в Ахене, (Германия), Музея искусств (Швейцария), Музея Альбертина (Австрия), Центра Жоржа Помпиду (Франция) и других музеев по всему миру.

Булатов был лауреатом Ордена Дружбы (2014), кавалером французского ордена Искусств и литературы и обладателем других российских и международных наград. Также был почетным членом Российской академии художеств (с 2008 года) и членом-корреспондентом Саксонской академии искусств (1997).

В 2020 году в городе Выкса Нижегородской области в Индустриальном стрит-арт-парке Выксунского металлургического завода появилась его огромная настенная роспись площадью 2,5 тыс. кв м. Она представляла собой комбинацию двух работ: «Стой — иди» середины 1970-х и «Амбара в Нормандии» 2011 года.