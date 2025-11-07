Общество

Псковичи на этой неделе смогут прийти на прием к вице-спикеру и депутатам Собрания

На этой неделе жители Псковской области могут обратиться на приём к вице-спикеру Собрания Александру Братчикову, депутатам Владимиру Кузю и Виктору Антонову. Задать вопрос парламентариям можно как лично, так и по телефону по предварительной записи, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном Собрании депутатов.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

11 ноября (вторник)

С 10:00 до 12:00 прием проведет Александр Братчиков, округ №3 (часть города Пскова - южная часть Ближнего Завеличья, район завода радиодеталей).

12 ноября (среда)

С 10:00 до 12:00 граждан примет Владимир Кузь округ №7 (Гдовский и Псковский муниципальные округа).

13 ноября (четверг)

С 10:00 до 12:00 на вопросы избирателей ответит Виктор Антонов, единый избирательный округ.

Приёмы проводятся в общественной приёмной партии «Единая Россия» по адресу: улица Гоголя, дом 9. Телефон для записи: 8 (8112) 66-25-12.