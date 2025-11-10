Общество

В РФ хотят ввести мониторинг за инвестиционным климатом в регионах

Власти предложили установить мониторинг за тем, как в муниципалитетах работают над развитием инвестиционного климата. Соответствующий проект одобрило правительство, но с учетом необходимых доработок.

Глава правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что проект закона вводит новую статью, регламентирующую деятельность региональных структур, ответственных за привлечение инвестиций и развитие инвестиционной среды. Согласно тексту законопроекта, муниципальные органы смогут назначать специальных уполномоченных, которые будут взаимодействовать с бизнесом и сопровождать крупные инвестиционные инициативы.

Как заявил частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров, в I квартале 2025 года общий объем инвестиций увеличился на 8,7%, но динамика в разных отраслях и регионах сильно различается. По его мнению, системный мониторинг позволит выявлять причины неравномерного распределения капитала — будь то административные барьеры или недостаточная работа местных властей с инвесторами, пишут «Известия».

В то же время внедрение новых мер может ускорить процесс привлечения инвестиций на срок от трех до шести месяцев, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его прогнозу, после запуска инициативы региональные инвестиции вырастут, а экономика получит возможность привлекать финансирование для местных проектов на более выгодных условиях.