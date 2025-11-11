Общество

Охотиться на зайцев принято в Синичкин день 12 ноября

В этот день, 12 нояюря, отмечается память священномученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестры — мученицы Зиновии, живших в 3 веке в Каппадокии.

Изображение от wirestock на Freepik

Кроме того, этот день называли Синичкиным праздником, поскольку именно к Зиновию ближе к людям прилетали все птицы-зимники, в том числе синицы, снегири, свиристели. Дети под руководством взрослых начинали мастерить и развешивать кормушки. При этом говорили: «Подкорми птиц зимою — послужат тебе весною».

На Руси на Зиновия и Зиновию отмечали праздник рыбаков и охотников. Охотники, отправляясь в этот день за зайцами, собирались пировать в одну избу. Нужно было непременно поймать хотя бы одного зверя, которого называли именинным, иначе охота на протяжении всего года могла быть неудачной. Поэтому говорили: «Коня положи, да зайца уходи». В то же время истинная ценность такой добычи была невелика, и об этом всегда помнили: «Цена зайцу — две деньги, а бежать — сто рублев», пишет calend.ru.

Рыбаки на Зиновия также отправлялись на лов. Если сети приходили полными, улов непременно отмечали пирушкой на берегу реки.

По поведению синиц судили о погоде: если они целыми стайками появлялись у дома — это предвещало скорые холода. Также знали: если синица свистит — это к ясному дню, если пищит — к ночному морозу.