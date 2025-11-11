Общество

Автопарк Локнянского округа пополнился новым самосвалом

В этом году при поддержке правительства Псковской области и губернатора Михаила Ведерникова Локнянскому муниципальному округу удалось приобрести новый МАЗ стоимостью 5 миллионов рублей — за счёт средств областного бюджета и небольшого софинансирования муниципалитета, сообщил глава округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.

Фото: Иван Белугин / Telegram-канал

По его словам, сейчас техника проходит постановку на учет. Такое приобретение значительно облегчит выполнение просьб правительства: подсыпку дорог, перевозку грузов, вывоз несанкционированных свалок и другие задачи.