Общество

В России растет заболеваемость внебольничной пневмонией

В России растет заболеваемость внебольничной пневмонией, на 100 тысяч населения приходится 629 случаев, сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ, директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Сергей Авдеев.

«Согласно статистике, заболеваемость внебольничной пневмонией постепенно растет и сегодня составляет 629 случаев на 100 тысяч населения. Но по летальности показатели стабильны из года в год и составляют около 8 случаев на 100 тысяч населения», — сказал специалист.

Он добавил, что среди симптомов пневмонии — кашель, продукция мокроты. Кроме того, могут появиться симптомы, необычные для простых ОРЗ и ОРВИ, — это одышка, боли в грудной клетке при дыхании и кровохарканье, пишет РИА Новости.

Напомним, всемирный день борьбы с пневмонией отмечается ежегодно 12 ноября.