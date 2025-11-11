Т2 запустила бренд T2 AdTech — нового игрока на рекламном рынке

T2, российский оператор мобильной связи, запустил новый бренд T2 AdTech – стратегическое направление, объединяющее все активы компании на рекламном рынке. Новые решения будут построены на продуктовой и технологической синергии между телеком-рынком и AdTech: омниканальном использовании аудиторных данных за счет Stable ID, технологий AI, антифрод-наработок, а также собственного и партнерского инвентаря.
Т2 AdTech – новый игрок на рекламном рынке. Технологический бренд Т2 представил директор по монетизации больших данных Антон Мерзляков на девятом Национальном рекламном форуме в Москве. Он возглавил новое направление. T2 AdTech объединит как уже зарекомендовавшие себя на рекламном рынке продукты и технологии, так и новации.
В 2024 году Т2 приняла решение выйти на рынок AdTech и приобрела трех крупных игроков отрасли – Yabbi, Redllama и Plazkart. Бренд T2 AdTech – стратегическое направление, объединяющее активы всех четырех компаний на рекламном рынке, и новая экосистема, в которой телеком-инфраструктура и рекламные технологии будут работать в синергии. Основой подхода станут уникальная аудиторная платформа на базе Stable ID, передовые AI-решения и антифрод-технологии, а также доступ к собственному и партнерскому инвентарю, включая ресурсы ГК «Ростелеком».
Т2 AdTech сфокусируется на трех ключевых векторах развития: создании новых востребованных продуктов, масштабировании существующих решений и построении долгосрочных партнерств с рекламодателями, провайдерами инвентаря и технологическими игроками. Уже сейчас в рамках T2 AdTech клиентам компании доступны таргетированные размещения в TG Ads на основе сегментов больших данных от Т2, мобильный перформанс, data-аналитика online-to-offline, программатик-размещения и другие инструменты, позволяющие измерять реальный бизнес-эффект рекламных кампаний.
Анонсирование нового бренда Т2 прошло при участии одного из ведущих московских театров – «Мастерской Брусникина», которая традиционного экспериментирует с формами, жанрами и площадками. Сотрудничество «Мастерской» с Т2 – продолжение этой традиции.
Также заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева подчеркнула, что запуск нового бренда является ответной реакцией на вызовы современного цифрового маркетинга.
