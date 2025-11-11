Общество

Руководитель изборского детсада Дарья Круглова скончалась на 28-м году жизни

Исполняющая обязанности заведующего Изборского детского сада «Светлячок» Дарья Круглова скончалась на 28-м году жизни. Об этом сообщили в группе Изборского лицея в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Гимназия №29 города Пскова / «ВКонтакте»

«Педагогический коллектив Изборского лицея с прискорбием сообщает о скоропостижной кончине на 28-м году жизни выпускницы лицея 2015 года, коллеги и социального партнёра лицея - руководителя Изборского детского сада "Светлячок" - Кругловой (Носиковой) Дарьи Романовны», - говорится в сообщении.

В лицее выразили соболезнования родным и близким педагога.

Ранее Дарья Круглова работала учителем начальных классов в гимназии №29 города Пскова.