Общество

Михаил Ведерников доложил о готовности Псковской области к осенне-зимнему периоду

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое провел полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя. Основной темой совещания стала готовность регионов к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов. Об этом сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

Глава региона доложил о готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС к выполнению задач в холодное время года. Также он проинформировал о текущей ситуации на объектах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса области.

«Отопительный сезон начат 3 октября во всех муниципальных и городских округах. Аварийных ситуаций не допущено», — написал Михаил Ведерников.

По итогам заседания полпред Игорь Руденя поручил взять держать на контроле организацию работы по своевременному реагированию на обращения граждан по вопросам надлежащего предоставления коммунальных услуг: обеспечения теплом, электроэнергией, водой и соблюдением сроков проведения аварийных работ.