Общество

Финал всероссийского конкурса «Семейная память» завершился в печорском центре «Истоки»

13.11.2025 15:15|ПсковКомментариев: 0

Завершился финал всероссийского исследовательского конкурса «Семейная память». С 10 по 13 ноября участники со всей страны встретились в Круглогодичном молодёжном историко-культурном центре «Истоки» в городе Печоры, чтобы представить свои проекты, посвящённые семейной истории времён Великой Отечественной войны, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса.

Фото здесь и далее: Росмолодежь

Более 5 000 школьников и студентов приняли участие в конкурсе, исследуя судьбы своих предков. В финал вышли 52 юных исследователя в возрасте от 11 до 17 лет. Конкурс включал две номинации: «Исследовательский проект» и «Творческий проект». Участники подготовили доклады с презентациями, а во второй — представили свои работы в различных формах искусства — живописи, фотографии, кино или литературных произведениях. Работы оценивали ведущие эксперты в области истории, генеалогии и педагогики.

«Конкурс “Семейная память” в современных условиях решает ключевую задачу — обеспечивает преемственность и связь с историей. Он служит эффективным инструментом формирования гражданской позиции, где каждое исследование — личный вклад в сохранение памяти о подвигах предков. Эта работа закладывает нравственный фундамент будущего, основанный на семейных ценностях и глубоком понимании прошлого», — отметила руководитель Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова.

По итогам конкурса определены 16 победителей и призёров. Они получили сертификаты на оформление родословного древа и уникальные туры по местам боевой славы своих родственников.

Среди победителей в номинации «Исследовательский проект» — Никита Костенко из Новосибирской области. Его работа посвящена прадеду — партизану Владимиру Афанасьевичу Кормилкину. Проект стал для Никиты возможностью восстановить семейную историю и глубже изучить тему партизанского движения. Несмотря на то, что исследование проводилось вдали от мест событий, автору удалось собрать ценные архивные материалы и воссоздать дневник своего прадеда. В качестве награды Никита отправится в путешествие по Брянской области, по местам боевой славы партизан времён Великой Отечественной войны.

«Во время подготовки проекта я пользовался художественной литературой, историческими исследованиями, интервьюировал родственников, читал про различные события, которые происходили во время оккупации и после неё. Я не первый раз участвую в конкурсе «Семейная память», и очень благодарен ему за возможность лучше узнать историю своей семьи, свою родословную, и то, как именно моя семья участвовала в Великой Отечественной войне», – поделился Никита Костенко.

Одним из победителей в номинации «Творческий проект» стала Варвара Суслова из Кемеровской области с работой «Ворожея». Её проект посвящён прадеду – линейному телефонисту Ивану Суслову, чья судьба стала символом мужества и преданности Родине. Через художественное произведение Варвара рассказала не только личную историю предка, но и показала судьбу целого поколения защитников Отечества. Жизненный путь прадеда охватил несколько регионов: от малой родины в Воронежской области до Урала, мест боёв под Москвой, Сухиничей в Калужской области и завершающей точки на Сахалине. Работа демонстрирует, как незаметный труд по обеспечению связи на фронте внёс неоценимый вклад в общую Победу. История показывает единство судьбы отдельного солдата и всего народа в годы Великой Отечественной войны, когда даже в самых тяжёлых условиях люди думали о своих родных.

«Идея проекта зародилась после того, как мой брат написал исследовательскую работу о боевом пути нашего прадеда, которую я, собственно, и взяла за основу своего произведения. Мне удалось узнать, где именно воевал мой прадед, и что войну он закончил недалеко от Берлина. В подготовке проекта мне помогала вся моя семья: папа, бабушка, дедушка, тётя, и, конечно, моя мама, которая стала моим настоящим научным руководителем. Наиболее запоминающимся моментом стало написание рассказа, где я старалась передать эмоции прадеда и собственную гордость за него. Этот конкурс дал мне ценный опыт публичных выступлений, возможность посетить Псково-Печерский монастырь и развил мои навыки поиска информации и уверенности в себе. Победа в конкурсе принесла огромную радость и подтвердила, что если захотеть, то всего можно достичь», – рассказала Варвара Суслова.

Помимо защиты проектов, финалисты также посетили просветительские лекции, экскурсии по Псково-Печерскому монастырю и храму Кирилла и Мефодия. Важной частью программы стали встречи с ветеранами и военнослужащими СВО.

Всероссийский исследовательский конкурс «Семейная память» помогает молодым исследователям не только узнать историю своих семей, но и развивает навыки работы с архивными материалами, укрепляя семейные ценности и патриотическое сознание.

Организатор – Роспатриотцентр Росмолодёжи при поддержке Движения Первых и Движения «Юнармия».

Источник: Псковская Лента Новостей
Лента новостей
