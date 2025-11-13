Общество

«Гайд-парк»: Экс-губернатор Владислав Туманов об изменениях в политике и новом этапе в жизни. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 13 ноября.

Гость прямого эфира - экс-губернатор Псковской области Владислав Туманов. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор ПЛН Александр Савенко обсудил с ним изменения, произошедшие в региональной и муниципальной политике за три десятилетия, а также расспросил о планах и новом этапе в жизни гостя студии.

Отметим, что в конце октября коллектив Арбитражного суда Калужской области проводил своего председателя Владислава Туманова в почетную отставку.