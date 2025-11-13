Общество

Психолог объяснил, почему некоторым людям сложно сбросить лишний вес

Многие сталкиваются с трудностями в достижении целей, будь то похудение, карьерный рост или личностное развитие. Что стоит за этим внутренним сопротивлением? Ответила психолог Ирина Севрюкова.

Изображение: Шедеврум

Эксперт выделила ключевые причины, мешающие идти к своим целям.

Первый и наиболее часто встречающийся барьер — несоответствие цели ценностям человека. В случае похудения, по словам Ирины Севрюковой, большинство женщин избегают сброса веса, потому что для них это может означать потерю спокойствия, гармонии в отношениях или нарушение семейных правил.

«Например, если у партнера ревнивый характер, и похудение может активизировать его ревность, — это вызывает внутренний конфликт. Мы избегаем изменений, чтобы сохранить мир и спокойствие в семье», — объясняет специалист.

Таким образом, физическое изменение (похудение) интерпретируется как угроза внутренним ценностям и стабильности, и мы инстинктивно выбираем сохранить статус-кво. Второй фактор связан с использованием тела как механизма защиты.

«Иногда мы подсознательно увеличиваем свой телесный объем — например, накапливаем вес, — чтобы создать личные границы и отгородиться от проблем», — говорит Севрюкова.

Это своего рода физическая броня, которая помогает избежать эмоциональных трудностей или конфликтов. Эта стратегия происходит неосознанно и служит тому, чтобы дистанцироваться от сложных ситуаций.

«Когда происходит напряжение или стресс, увеличение веса становится символическим барьером, дающим ощущение безопасности», — отмечает психолог.

Третий фактор — использование еды для компенсации эмоций, пишет RuNews24.ru.

«Многие заедают свои переживания, потому что пища даёт короткие мгновения радости и гормональные выбросы, которых им не хватает в повседневной жизни», — рассказывает специалист.

Недостающие эмоциональные состояния, такие как удовлетворение, радость или спокойствие, человек пытается восполнить через еду. Это создает порочный круг: еда временно улучшает настроение, но затем возникает чувство вины, стыда и дополнительная эмоциональная нагрузка, что приводит к еще большему потреблению еды, усугубляя проблему. Понимание причин, по которым мы не достигаем своих целей, — важный шаг к изменению.

«Наши внутренние барьеры — это не просто страхи или лень, а защитные механизмы, корни которых лежат в наших ценностях, психологической дистанции и эмоциональных потребностях», — заключила психолог.

Осознание этого помогает не только сбросить лишний вес или реализовать проект, но и понять себя глубже, научившись гармонично совмещать свои желания с внутренним состоянием.