Общество

В Пскове росгвардейцы почтили память военнослужащего войск правопорядка

В День войск радиационной, химической и биологической защиты в Пскове состоялась церемония памяти рядового Андрея Олимпиева, который проходил военную службу в должности водителя-химика взвода отдельной бригады оперативного назначения и погиб при исполнении воинского долга в Северо‑Кавказском регионе в 1995 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

«В памятном мероприятии приняли участие родители погибшего воина – Нина Алексеевна и Петр Ильич, сотрудники и военнослужащие Росгвардии по Псковской области. Собравшиеся отдали дань уважения человеку, проявившему мужество и верность присяге», - рассказали в ведомстве.

Участники почтили память героя минутой молчания, возложили цветы и установили российский триколор — как символ нерушимой связи поколений защитников Отечества и признания подвига павшего бойца.

«Сегодня мы вспоминаем того, кто ценой собственной жизни исполнил свой воинский долг. Его мужество и самоотверженность — пример для всех нас», — принесли соболезнования представители управления Росгвардии.