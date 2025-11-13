В Пскове росгвардейцы почтили память военнослужащего войск правопорядка

В День войск радиационной, химической и биологической защиты в Пскове состоялась церемония памяти рядового Андрея Олимпиева, который проходил военную службу в должности водителя-химика взвода отдельной бригады оперативного назначения и погиб при исполнении воинского долга в Северо‑Кавказском регионе в 1995 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
Участники почтили память героя минутой молчания, возложили цветы и установили российский триколор — как символ нерушимой связи поколений защитников Отечества и признания подвига павшего бойца.
«Сегодня мы вспоминаем того, кто ценой собственной жизни исполнил свой воинский долг. Его мужество и самоотверженность — пример для всех нас», — принесли соболезнования представители управления Росгвардии.