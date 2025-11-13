Всемирный день доброты принять праздновать 13 ноября

Очень доброй традицией для многих стран стало ежегодное празднование 13 ноября Всемирного дня Доброты (World Kindness Day), датой для которого был выбран день открытия в 1998 году в Токио 1-й конференции Всемирного движения за доброту (World Kindness Movement). В этом мероприятии участвовали представители Австралии, Канады, Японии, Таиланда, Сингапура, Великобритании и США (позднее к Движению присоединились и другие страны).
Изображение: Шедеврум
Сама организация «Всемирное движение за доброту» была создана в Японии годом ранее, в 1997-м, и собрала «под свои знамёна» единомышленников движения доброты из разных стран – волонтёров и добровольцев, которые из года в год неустанно действуют по всему миру и своими делами вдохновляют людей на совершение добрых поступков. Сегодня присоединиться к ним могут все желающие совершить добрый, искренний, благородный поступок. Тем более, что основное общение участников Движения происходит посредством интернета, где на своих ресурсах они рассказывают об идеях благих дел и способах их воплощения.
У Движения есть свой официальный документ – «Декларация доброты», которая гласит: «Мы признаем фундаментальную важность простой человеческой доброты, как основного условия доставляющей удовлетворение и осмысленной жизни, и этим документом провозглашаем создание Всемирного движения доброты. Мы будем стремиться объединиться через организации в каждой стране и с помощью создания всемирной сети, и создать более добрый и более полный сочувствия мир».
Именно участники данной организации и предложили создать такой замечательный праздник. Официально Всемирный день Доброты был учрежден в Сингапуре 18 ноября 2000 года на 3-й конференции Движения.
Не секрет, что в современном высокотехнологичном и скоростном мире всё чаще человеческие чувства и моральные качества отходят на второй план, и доброты среди людей стало меньше – этот факт, к сожалению, очевиден. Поэтому сегодняшний праздник – ещё один повод вспомнить о таком качестве и категории человеческих отношений как Доброта и объединить существующие в различных странах движения за доброту, чтобы помочь людям осознать, что делать добро – совсем несложно, а результат у добрых дел и поступков колоссальный.
Ещё одна цель Всемирного дня Доброты, по словам его учредителей, – способствовать объединению разных наций, несмотря на языковые и культурные различия. Ведь только на основе искренне добрых дел и поступков можно достичь единства и взаимопонимания, сохранив при этом самобытность и уникальность.
Творить добрые дела – невероятно просто, добро не измеряется деньгами, порой – не требует много времени и сил, главное – начать. Даже просто добрая улыбка незнакомому человеку – уже способна творить чудеса, в том числе и для самого человека, кто это Добро делает. Ведь помимо того, что добрые дела повышают всем настроение, они ещё и как нельзя лучше влияют на самочувствие, повышают жизненный тонус, пишет calend.ru.
Согласно исследованию психологов и врачей из разных стран, люди, которые ежедневно совершают добрые дела, лучше чувствуют себя и физически, ощущают свою жизнь более гармоничной, обладают лучшим иммунитетом, а значит – они меньше болеют и дольше живут. Всё это даже подтверждено практическими исследованиями – когда человек делает что-то хорошее другим людям, у него повышается уровень лимфоцитов, и расширяются сосуды, это ведет к правильной работе сердца; мозг вырабатывает большое количество эндорфинов (известных как «гормоны удовольствия»), которые обладают успокаивающим эффектом, нейтрализуют воздействие стресса, облегчают депрессию. Кстати, по мнению врачей, гнев и агрессия, равно как и мрачные мысли, могут привести к сердечным заболеваниям. Наконец, отзывчивость сопровождается душевным подъемом, граничащим с эйфорией, что объясняется выработкой гормона серотонина, регулирующего наше настроение.
Причем, как призывают организаторы праздника, важно быть добрым бескорыстно не только в этот День, но и ежедневно, и безгранично. Ведь, если ожидать благодарность (в любом её проявлении) за свою доброту, то это уже не настоящая Доброта.
Кстати, у самого праздника за время его существования появились и свои традиции. Так, в День Доброты, помимо добрых улыбок и дел, принято дарить знакомым и незнакомым людям цветы (например, в Сингапуре – маргаритки и герберы), а специально для этого Дня французский художник Орель (Aurele) создал символ – открытое сердце.
В России впервые День Доброты прошел в 2009 году – тогда в Москве на Манежной площади по инициативе журнала Psychologies состоялся флешмоб, в котором приняли участие все желающие. Пришедшие на площадь ровно в 11-00 часов взялись за руки, образовав большой круг, в центре которого оказался Глобус Часов Мира. Это был символический знак солидарности со всем миром и теми странами, в которых проходит День доброты. В этот же день в разных местах столицы были организованы специальные Почтовые Пункты Доброты, где любой мог написать добрые письма жителям интернатов для пожилых людей со словами участия и поддержки. К вечеру дня больше 500 писем было отправлено по адресам жителей интернатов Тульской и Владимирской областей.