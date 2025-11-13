Общество

В ситуации с вырубкой деревьев вместе с жильцами псковской многоэтажки разбирался Алексей Севастьянов

Как спилить старые деревья во дворе – с таким вопросом жители псковской «хрущёвки» на улице Стахановской обратились к депутату Алексею Севастьянову. Встреча с избирателями прошла прямо во дворе — однако началась она не с осмотра берёз, растущих под окнами и вызывающих нарекания жильцов, а с разъяснения прав и обязанностей собственников жилья в многоквартирном доме, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Как пояснил Алексей Севастьянов, обозначенная проблема типична для центральной части города, и ему как депутату уже не раз приходилось сталкиваться с подобной ситуацией. В 1960–1970-е годы псковичи получали квартиры и активно участвовали в озеленении своих дворов. Сегодня, когда деревья выросли и стали создавать неудобства соседям, собственники жилья — а значит, и общедомового имущества, включающего придомовую территорию с детскими площадками и зелёными насаждениями — ошибочно полагают, что деревья во дворе не относятся к зоне их ответственности.

«Чтобы спилить дерево во дворе, необходимо провести общее собрание собственников и получить письменное согласие более чем половины жильцов. Это первый и обязательный этап. Следующий шаг — решение о сносе дерева принимает комиссия по обследованию зелёных насаждений», — пояснил гражданам депутат Алексей Севастьянов. Он также напомнил, что расходы на вырубку и санацию деревьев несёт сам дом — то есть жильцы.

Узнав эту «неприятную правду», часть жильцов 104-квартирного дома усомнилась, что все соседи согласятся сдавать деньги на спил деревьев: жителей верхних этажей эта проблема беспокоит куда меньше, чем тех, чьи окна сильно затеняют кроны.

Алексей Севастьянов подчеркнул, что все собственники несут равную ответственность за общедомовое имущество, и предложил искать компромиссный вариант. Вместе с жильцами и представителем управляющей компании был составлен предварительный перечень деревьев, требующих спила или санитарной обрезки.

Руководитель УК «Микрорайон №7+» Андрей Комлев пообещал оперативно связаться с муниципальной службой благоустройства для составления сметы и оказать содействие в подготовке документов к общему собранию собственников.

«Из практики моей депутатской работы могу сказать: вопросы, связанные со спилом деревьев во дворах, решаются небыстро — соседям нужно договориться между собой, согласовать юридические и технические аспекты. Но, как правило, проблема всё же решается. Важно понимать, что инициатива самих граждан здесь играет ключевую роль», — резюмировал Алексей Севастьянов.

По общей договорённости следующая встреча с жителями дома на улице Стахановской при участии депутата состоится в конце ноября.