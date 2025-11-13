Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как устроить свидание мечты?
Завершается строительство «Надвратного дома»
Доставка газа прекращается с 1 января
ESG-активность на Некрасова
где подают лучший завтрак
«Гельдт»
Новогодний корпоратив
Господин Рейтингомер
Как звучат псковичи
Город Рождества
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
77 лет на страже прав трудящихся
Вакансии Россети
 
 
 
ещё Общество 13.11.2025 07:301 Псковскую область ждет недельная «репетиция зимы» 14.11.2025 09:150 Более половины псковичей поддерживают идею введения 4-дневной рабочей недели - опрос 14.11.2025 09:000 Центробанк введет с 2026 года новый перечень признаков подозрительных операций 14.11.2025 08:200 В дневниках школьников предложили размещать материалы о безопасности 14.11.2025 08:000 Российское вино к 2035 году займет 80 процентов рынка страны 14.11.2025 07:300 Всемирный день доброты принято праздновать 13 ноября
 
 
 
Самое популярное 12.11.2025 18:040 Руководитель изборского детсада Дарья Круглова скончалась на 28-м году жизни 07.11.2025 08:410 Экс-руководитель ПОИПКРО Екатерина Гончарова назначена на новую должность 10.11.2025 18:040 Рейтингомер: смена глав, новый владыка и газовый кризис 10.11.2025 11:063 В Псковской области создают группу из резервистов для борьбы с БПЛА 13.11.2025 07:301 Псковскую область ждет недельная «репетиция зимы»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Центробанк введет с 2026 года новый перечень признаков подозрительных операций

14.11.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

Новый список признаков мошеннических переводов вступит в силу со следующего года, сообщили на сайте ЦБ России.

«Установить с 1 января 2026-го признаки осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента, а именно без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием (далее — признаки), согласно приложению к приказу», — говорится в материалах.

Регулятор распространил действие признаков мошеннических переводов на операции с цифровым рублем. Также в обновленный список добавят смену номера телефона для входа в онлайн-банк.

В среду директор Департамента информационной безопасности ЦБ России Вадим Уваров заявил в интервью РИА Новости, что злоумышленники стали убеждать россиян перевести самим себе крупные суммы по СБП, такие операции включат в список подозрительных.

Собеседник агентства уточнил, что банки проверяют все переводы на признаки мошенничества и приостанавливают подозрительные, чтобы снизить вероятность хищения денег.

В июле 2024 года Центробанк расширил до шести перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для их предотвращения:

  • переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции;
  • информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств;
  • данные от сторонних организаций, свидетельствующие о мошеннической операции, — например, информация от операторов связи о нехарактерной для клиента телефонной активности или росте числа входящих СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах;
  • отправка средств на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах;
  • нетипичная для клиента операция по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения;
  • попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, информация о котором есть в базе данных регулятора.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли идею запретить продажу вейпов?
В опросе приняло участие 197 человек
14.11.2025, 09:150 Более половины псковичей поддерживают идею введения 4-дневной рабочей недели - опрос 14.11.2025, 09:000 Центробанк введет с 2026 года новый перечень признаков подозрительных операций 14.11.2025, 08:390 Движение на улице Юбилейная в Пскове затруднено из-за ДТП 14.11.2025, 08:200 В дневниках школьников предложили размещать материалы о безопасности
14.11.2025, 08:000 Российское вино к 2035 году займет 80 процентов рынка страны 14.11.2025, 07:450 Авария произошла у лицея №10 в Пскове  14.11.2025, 07:300 Международный день логопеда принято праздновать 14 ноября 14.11.2025, 07:000 Всемирный день борьбы с диабетом отмечают 14 ноября
13.11.2025, 22:370 Два автомобиля столкнулись около кинотеатра «Победа» в Пскове 13.11.2025, 22:320 Ремонт участка дороги Череха – Назимово в Псковской области выполнят в следующем году 13.11.2025, 22:290 Псковской области списали задолженность в размере почти 709 миллионов рублей 13.11.2025, 22:090 Момент бокового столкновения на улице Труда в Пскове попал на видео
13.11.2025, 22:000 Психолог объяснил, почему некоторым людям сложно сбросить лишний вес 13.11.2025, 21:400 Псковская команда УФСИН стала бронзовым призером чемпионата «Динамо» по волейболу 13.11.2025, 21:230 Партия корневищ пионов будет уничтожена в Псковской области из-за личинок 13.11.2025, 21:200 Великие Луки стали финальной точкой масштабного музыкального проекта Гнесинки
13.11.2025, 20:540 «Гремячая Юниор-лига КВН Пскова» успешно открыла сезон 13.11.2025, 20:400 Сроки асфальтирования улицы Звездной в Пушкинских Горах перенесены на следующий год 13.11.2025, 20:230 В ситуации с вырубкой деревьев вместе с жильцами псковской многоэтажки разбирался Алексей Севастьянов 13.11.2025, 20:200 ИТ-холдинг Т1 представил первый отечественный ПАК для работы с «ИИ-Фабрикой Сайбокс»
13.11.2025, 20:170 Новые главы. ИНФОГРАФИКА 13.11.2025, 20:040 Автомобиль эвакуируют с места тройного ДТП на Рижском проспекте в Пскове 13.11.2025, 19:400 Мужчина получил срок за мошенничество в Пскове, Твери и Иркутске 13.11.2025, 19:210 Тройное ДТП произошло на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО
13.11.2025, 19:170 Режиссёр мультисторий про неудержимого краба и сов нежных оценит конкурсные фильмы фестиваля в «Михайловском» 13.11.2025, 19:000 ДТП произошло на перекрёстке Труда и Звездной в Пскове 13.11.2025, 18:400 К 2030 году псковичи будут выполнять 90% действий через ИИ-агентов - исследование 13.11.2025, 18:200 «Пастырь»: Как нам быть услышанными Богом?
13.11.2025, 18:000 Капремонты библиотеки, дома культуры и дороги: Михаил Ведерников подвел итоги личного приема граждан 13.11.2025, 17:550 Более 50 миллионов рублей направят на капремонт школы №1 в Острове 13.11.2025, 17:500 Финалистки «Мисс» и «Миссис Псков» приняли участие в кулинарном испытании 13.11.2025, 17:450 Более 63 миллионов направят на капремонт детского сада «Улыбка» в Пскове
13.11.2025, 17:400 Псковское отделение «Деловой России» подписало соглашение о сотрудничестве с министерством молодежной политики региона 13.11.2025, 17:350 В Поганкиных палатах пройдет экскурсия по экспозиции «Живопись древнего Пскова» 15 ноября 13.11.2025, 17:300 «Три мудреца»: Холодильник VS телевизор. Кто победит? ВИДЕО 13.11.2025, 17:250 В голосовании «Событие года в «Серебряном ожерелье» участвует номинант от Псковской области
13.11.2025, 17:200 «Гайд-парк»: Экс-губернатор Владислав Туманов об изменениях в политике и новом этапе в жизни. ВИДЕО 13.11.2025, 17:160 Суд оставил в силе решение о продлении ареста великолучанину за крупную контрабанду сигарет 13.11.2025, 17:150 В Пскове прошло торжественное построение личного состава ОСН «Зубр» 13.11.2025, 17:100 Владислав Туманов: Псков стал краше
13.11.2025, 17:010 Волшебный ноябрь в Fjord Plaza: от Снежной королевы до праздника для мам 13.11.2025, 16:561 Не отнимай – продай! 13.11.2025, 16:540 Псковичка опубликовала интимные кадры со скрытых камер квартиры бывшего мужа и заплатит 70 тысяч моральной компенсации 13.11.2025, 16:460 Псковские активисты собрали 1,2 тонны макулатуры в помощь бездомным животным
13.11.2025, 16:420 Владислав Туманов: Межбюджетные отношения должны работать «на автомате» 13.11.2025, 16:390 Усадьбу Жуковых в Пскове хотят изъять у собственника  13.11.2025, 16:280 Суд отказал обвиняемому в экстремизме псковичу в освобождении из-под стражи 13.11.2025, 16:230 Наталья Федорова: Псковский округ входит в зиму с паспортом готовности
13.11.2025, 16:180 Владислав Туманов: Я убеждённый сторонник развития местного самоуправления 13.11.2025, 16:161 ТОС в печорской деревне Залесье восстанавливает мемориал погибшим воинам 13.11.2025, 16:110 «Бюджетная» сессия областного Собрания состоится 20 ноября 13.11.2025, 16:090 В Пскове росгвардейцы почтили память военнослужащего войск правопорядка
13.11.2025, 16:050 До +8 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 14 ноября 13.11.2025, 15:590 Псковичка стала призером Кубка России по настольному теннису 13.11.2025, 15:490 В Пскове на улице Алмазной водитель «Газели» сбил пешехода 13.11.2025, 15:470 Администрация Пскова напомнила об ответственности за уборку дворов и сосулек
13.11.2025, 15:370 Симфонический оркестр сыграет мелодии отечественных и зарубежных фильмов в Пскове 13.11.2025, 15:310 Участники программы «СВОй бизнес» завершили обучение и представили свои проекты губернатору  13.11.2025, 15:200 Юный пскович стал мастером спорта России по плаванию 13.11.2025, 15:150 Финал всероссийского конкурса «Семейная память» завершился в печорском центре «Истоки»
13.11.2025, 15:010 Губернатор вручил почетную грамоту гендиректору псковского музея 13.11.2025, 14:580 ТОС благоустроил территорию у пруда в новоржевской деревне Рудняха 13.11.2025, 14:550 Псков готов к зимней уборке: более 60 единиц техники выйдут на улицы города 13.11.2025, 14:490 Жителя Пскова обвиняют в краже 15 банок печени трески
13.11.2025, 14:450 От «расчёта премий» до «задолженностей»: на какие «фишинговые» письма попадаются сотрудники 13.11.2025, 14:431 Экс-губернатор Псковской области Владислав Туманов не будет участвовать в выборах 2026 года 13.11.2025, 14:390 За героические поступки юных псковичей наградили медалями Совета Федерации 13.11.2025, 14:240 В СОЦПРОФ поддержали сохранение режима самозанятости без изменений до 2028 года
13.11.2025, 14:160 Письма живым и мёртвым прислали россияне на эпистолярный конкурс в «Михайловское» 13.11.2025, 13:550 В Пскове состоится поэтический вечер с участием защитников Отечества 13.11.2025, 13:540 Псковичи стали одними из первых участников конкурса рисунков «Ёлки Победы»  13.11.2025, 13:350 Приток медицинских специалистов отмечен в Псковской области
13.11.2025, 13:330 Два колодца установили в Пыталово усилиями ТОС «Лисенок» 13.11.2025, 13:290 В Пскове зазвучат мотивы легендарного карельского эпоса «Калевала» 13.11.2025, 13:261 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня про рыбный день 13.11.2025, 13:230 Юристы гордумы помогают решить проблему с антисанитарией в псковской квартире
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru