Общество

Росгвардейцы провели профориентационную встречу с псковскими студентами

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню призывника, сотрудники ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области провели встречу со студентами агротехнического колледжа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Представители силового ведомства рассказали учащимся о службе в войсках национальной гвардии Российской Федерации, ответили на вопросы о специфике работы подразделений, графике службы, возможностях получения профильного образования и профессиональной подготовки.

Студенты проявили живой интерес к рассказам о реальных служебных буднях, примерах мужества и героизма росгвардейцев, отметили в пресс-службе управления. Представители ведомства также подчеркнули, что такие встречи помогают молодым людям лучше понять специфику службы в силовых структурах и осознанно подойти к выбору будущей профессии.