В Госдуму внесут проекты о маркировке видео с использованием ИИ

Депутаты Госдумы внесут в палату парламента пакет законопроектов, которые направлены на регулирование использования технологий искусственного интеллекта при создании видеоконтента, в частности, предлагается ввести обязательную маркировку видео, созданных с помощью ИИ.
Изображение: нейросеть «Шедеврум»
Автором инициатив стал депутат Госдумы Дмитрий Гусев из «Справедливой России».
Первым законопроектом предлагается установить обязательную маркировку видеоматериалов, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта.
Маркировка, согласно проекту, должна включать в себя два элемента: видимое обозначение, отображаемое при просмотре видео, а также машиночитаемую метку в метаданных, содержащую сведения о применении ИИ, дате и владельце ресурса, пишет РИА Новости.
Такой подход, по мнению авторов, обеспечит прозрачность, поможет пользователям отличать реальные видеоматериалы от синтетических и предотвратит распространение дезинформации и дипфейков.
Вторым законопроектом дополняется КоАП новой статьей, устанавливающей ответственность за нарушение требований к маркировке синтетических видеоматериалов. Для граждан предусматривается штраф от десяти до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей.