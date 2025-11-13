Общество

Псковские волонтеры оказывают помощь Курской области

Делегация псковских добровольцев, сформированная при поддержке Ресурсного центра Добро.рф, завершает гуманитарную миссию в Курской области. В состав команды вошли представители Псковского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) и «Волонтеры-медики», а также один социальный волонтер, продемонстрировавшие высокий уровень самоотдачи и профессионализма, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО Псковской области «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фото: Центр молодёжи и общественных инициатив

В рамках программы волонтеры оказывают комплексную помощь, сосредоточив свои усилия на поддержке военного госпиталя и пункта временного размещения. Их деятельность включает в себя оказание поддержки пациентам – прогулки, общение и моральная поддержка для выздоравливающих; помощь медицинскому персоналу – участие в перевязках и других процедурах; логистическую поддержку – разгрузку медикаментов и продуктов питания, обеспечение бесперебойного снабжения, а также содействие медицинскому персоналу в решении текущих задач.