Общество

На содержание псковских кладбищ готовы выделить 12,6 млн рублей

На выполнение комплекса работ по содержанию городских кладбищ на территории Пскова могут выделить 12 600 000 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Фото: архив ПЛН

В перечень кладбищ, включенных в контракт по уборке, входят: Орлецы -1, Орлецы-2, Орлецы-3, Крестовское, Мироносицкое, Дмитриевское, Иоанна Богослова, Любятовское, Бутырское, Петра и Павла.

Работы по уборке упавших деревьев производятся по согласованию с заказчиком. После ликвидации упавших зеленых насаждений необходимо убрать порубочные остатки, мелкий мусор. Вынос мелких сучьев, порубочных остатков производится в день выполнения работ. Складирование, сжигание порубочных остатков на месте производства работ не допускается.

Подрядчик произведет очистку территорий общего пользования кладбищ от случайного мусора, сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера (сильный ветер, ураган), опавшей листвы. Мусор удаляется в места накопления на территории объектов.

Подрядчик также должен будет производить подметание дорог, разворотных площадок, межквартальных проездов на территории кладбищ механизированным способом, с обеспечением сохранности мест захоронений. Также подразумевается выполнение снегоочистительных работ после снегопадов.

Выкашивание зеленых зон производится механизировано. Скошенная трава должна быть удалена с газонов в места накопления (контейнеры) на территории объектов не позднее суток после проведения косьбы. Высота оставляемого травостоя должна составлять 3-5 см.

Урны для мусора должны регулярно очищаться от мусора. Не допускается их переполнение и антисанитарное состояние.

При уборке контейнерных площадок должна производиться уборка мусора в радиусе не менее пяти метров.

Подрядчика планируется определить 24 ноября текущего года.