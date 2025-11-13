Общество

Акция «Корзина доброты» стартовала в Пскове и Великих Луках

Регулярная акция «Корзина доброты» проходит 14-15 ноября в Пскове и Великих Луках, сообщили в группе сети «ВКонтакте» «Банк еды «Русь» Псков». Жители Пскова и Великих Лук смогут принять участие в марафоне, чтобы помочь нуждающимся семьям с детьми. Можно приносить различные товары длительного хранения и средства гигиены.

Изображение и фотографии далее: группа сети «ВКонтакте» «Банк еды «Русь» Псков»

Дата и время проведения мероприятия — 14 ноября с 16:00 до 20:00 и 15 ноября с 12:00 до 18:00.

Адреса магазинов-участников акции в Пскове:

ул. Вокзальная, д.32;

ул. Гагарина, д.5;

ул. Фабрициуса, д.5б;

Рижский пр., д.87;

Рижский пр., д.40б;

ул. Народная, д. 49а;

ул. Труда, д.26г.

Локации магазинов, участвующих в мероприятии, в Великих Луках:

пр. Гагарина, д. 18/15;

ул. Ботвина, д.10/21;

ул. Некрасова, д.3/31.

«Продовольственный марафон "Корзина доброты" - это возможность помочь нуждающимся. После сбора продуктовой помощи в магазинах волонтеры фасуют равноценные продовольственные наборы и вместе с командой банка еды «Русь» организуют адресную доставку бесплатной продуктовой помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию», - уточнили в посте.