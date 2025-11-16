Псковcкая обл.
Общество

Кому и для чего нужна пластика уздечки языка, рассказали псковичам

17.11.2025 15:01

Уздечка – это тонкий тяж слизистой оболочки, расположенный в подъязычной области. Ее легко увидеть, если поднять язык к нёбу. Уздечка поддерживает его в правильном анатомическом положении, например, не дает западать при разговоре или дыхании, а также при пережевывании пищи. Об этом рассказали специалисты Псковской стоматологической поликлиники на Октябрьском проспекте, 29. 

 

Нарушение прикрепления или укорочение уздечки называется анкилоглоссия. Такая аномалия встречается у 4-10% населения. Подобное расположение уздечки приводит к ограничению подвижности языка, что влечет за собой дефекты речи, а у детей грудного возраста может даже приводить к нарушению вскармливания.

У детей до года операция проводится, если имеются проблемы с грудным вскармливанием: ребенок не может высосать молоко из груди матери или бутылочки, в связи с чем плохо набирает вес. В данном возрасте проводится простое рассечение уздечки.

У детей более старшего возраста необходимость коррекции уздечки связана прежде всего с логопедическими или ортодонтическими показаниями.

Логопедические показания выявляются, если у ребенка возникают сложности с произношением некоторых звуков – движения языка ограничены, и ребенок физически не может говорить правильно. Чаще это звуки Р и Л.

Ортодонтические показания выявляются на консультации у врача-ортодонта. Короткая уздечка может являться фактором, сдерживающим рост нижней челюсти, что впоследствии приводит к формированию неправильного прикуса и смещению нижних центральных зубов внутрь.

Оптимальный возраст для коррекции уздечки - 6-7 лет. Ребенок уже может спокойно провести в стоматологическом кресле 15-20 минут. Этого времени достаточно для проведения операции, после которой пациент может без труда вернуться к привычной активности.

Реабилитационный период включает в себя щадящую диету (не раздражающая и не горячая пища) на 5-7 дней, а также обработку места вмешательства антисептиком. С третьего дня рекомендуется миогимнастика, включающая в себя специальные упражнения, направленные на развитие подвижности языка. После заживления рекомендуется курс занятий с логопедом, если нужно скорректировать произношение звуков.

