97-й день рождения встретила Почётный гражданин Псковского района, ветеран Зинаида Косьянова

97-й день рождения встретила Почётный гражданин Псковского района, ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Косьянова, сообщила глава Псковского округа Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

Именинница приветствовала гостей в добром здравии и позитивном настроении.

Несмотря на тяжелую военную юность и нелегкие годы после Великой Отечественной войны, Зинаида Косьянова невероятно жизнелюбивый и светлый человек.

«От лица администрации Псковского муниципального округа теплые слова поздравлений и, как это положено ко дню рождения, небольшой приятный подарок имениннице передал руководитель комитета по сельскому хозяйству Александр Сафонов. Уважаемая Зинаида Ивановна! Вы наш пример стойкости, мужества, трудолюбия, скромности и добросердечности! Жизнь редко Вас баловала, всё больше испытывала трудом и хлопотами. Но наградила счастливой семьей, заботой близких и огромным уважением жителей нашего района. От души желаю Вам доброго здоровья, активного долголетия, тёплого семейного очага, как можно больше позитива и бодрости духа, пусть Вас радуют дети, внуки и правнуки!» - сказала Наталья Федорова.