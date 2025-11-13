Общество

Слуцкий предложил обезопасить покупателей квартир у пенсионеров

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе предложил ввести систему безопасных сделок при покупке квартир у пенсионеров, чтобы защитить обе стороны от мошеннических сделок.

Согласно его предложению, средства, переведенные покупателем, будут удерживаться на специальном счете в течение 30 дней, пишет РИА Новости.

«За это время, с одной стороны, профильные службы будут обязаны разъяснить пенсионеру все вероятные риски и существующие схемы мошенничества, с другой – сами злоумышленники потеряют интерес к пожилым людям, так как будут понимать, что сорвать куш в сжатые сроки не получится. Эта реальная мера отвадит аферистов от наших бабушек и дедушек и защитит людей, долгие годы копивших на покупку собственного жилья», – пояснил Слуцкий агентству.

Лидер ЛДПР отметил, что в России сильно распространилась мошенническая схема с пожилыми женщинами, продающими квартиры и пытающимися вернуть имущество через суд. За последний месяц от нее пострадали более трех тысяч семей, включая участников специальной военной операции.

«Судебная система, как правило, становится на сторону пенсионерок, аннулируя договоры купли-продажи. При этом семьи, отдавшие за собственные квадратные метры нередко все свои сбережения, остаются без жилья и без денег», – добавил Слуцкий.

На фоне этой схемы крупные застройщики запускают рекламные кампании, призывая приобретать жилье в новостройках, но это едва ли поможет защитить граждан, заключил он.