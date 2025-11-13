Общество

Таракана заметили в отделе выпечки в великолукском магазине «Пятёрочка»

Таракана, ползающего в отделе свежей выпечки, заметили в одном из великолукском магазинов сети «Пятёрочка», который находится на улице Холмской, сегодня, 16 ноября. Об этом сообщили в сообществе «Подслушано Великие Луки» ВКонтакте.

Видео: «Подслушано Великие Луки»/ ВКонтакте

Спустя несколько часов после публикации видео, подписчики сообщества опубликовали фотографию, где таракан продолжает сидеть на том же месте.

Фото: Сергей Минаев/ «Подслушано Великие Луки» Вконтакте

«Он на месте. Прямой эфир с Холмской», - отметил пользователь.