Общество

28 самовольно размещённых информационных вывесок выявили в Пскове

16.11.2025 18:40|ПсковКомментариев: 0

28 самовольно размещённых информационных конструкций выявили в Пскове в ходе рейдовых мероприятий с 6 по 13 ноября. Об этом сообщили в контрольном управлении администрации города Пскова. 

Фото здесь и далее: Контрольное управление администрации города Пскова

Нелегальные вывески обнаружили на улицах Советской, Яна Фабрициуса, Юбилейной, Верхне-Береговой, Народной, Школьной, а также на Октябрьском и Рижском проспектах.

 

Владельцам информационных конструкций выдали предупреждения. В случае неисполнения предупреждений в установленный срок, вывески будут принудительно демонтированы МКУ города Пскова «Служба благоустройства города» на основании постановлений администрации города Пскова. 

