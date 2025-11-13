Общество

28 самовольно размещённых информационных вывесок выявили в Пскове

28 самовольно размещённых информационных конструкций выявили в Пскове в ходе рейдовых мероприятий с 6 по 13 ноября. Об этом сообщили в контрольном управлении администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: Контрольное управление администрации города Пскова

Нелегальные вывески обнаружили на улицах Советской, Яна Фабрициуса, Юбилейной, Верхне-Береговой, Народной, Школьной, а также на Октябрьском и Рижском проспектах.

Владельцам информационных конструкций выдали предупреждения. В случае неисполнения предупреждений в установленный срок, вывески будут принудительно демонтированы МКУ города Пскова «Служба благоустройства города» на основании постановлений администрации города Пскова.