Общество

В Пскове обсудили бальный этикет: от перчаток до кивков

В Пскове 16 ноября в библиотеке имени Ивана Васильева была проведена лекция «Нужен ли этикет на балу ХХI века?», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Познавательное занятие, ставшее важным этапом подготовки к предстоящему Сретенскому балу, провела Светлана Бурдонос, специалист по историческим танцам и выпускница Академии исторического танца Санкт-Петербурга по направлениям «XIX век» и «Эпоха модерн».

Участники встречи не только погрузились в строгие правила бального этикета, но и исследовали его трансформацию от XIX века до наших дней. Светлана Бурдонос подробно остановилась на нюансах внешнего вида, важности изучения танцев и тонкостях бального этикета.

«Перед входом на бал перчатки должны быть уже надеты, и снимать их нежелательно,» – подчеркнула Светлана Бурдонос, объясняя правила. «Поправить бабочку или галстук следует лишь легким касанием. А главное – двигаться нужно грациозно: ходить не торопясь, и ни в коем случае не бегать».

Особое внимание уделили встрече людей: «Ваш вид должен быть дружеским, приветливым, излучать обаяние. Не следует казаться холодными, суровыми, вульгарными или смешными – ведь первое впечатление бесценно», – напутствовала лектор.

Наиболее интересными для слушателей стали сравнения этикетных норм разных эпох и их адаптация к современности. Так, кивок головой, считавшийся вульгарным приветствием в XIX веке, сегодня воспринимается абсолютно нормально. И наоборот: кивок рукой, который был знаком одобрения в XVIII веке, сейчас может быть истолкован как пренебрежительный жест, в то время как более уместен кивок головой. Отдельно обсуждалось целование рук, ранее распространенное, а ныне практически вышедшее из употребления. Эти примеры ярко демонстрируют, как нормы поведения постоянно меняются и адаптируются к текущей культуре.

Лекция прошла в рамках серии образовательных и творческих мастер-классов, предваряющих грандиозный бал. Проект реализуется при поддержке программы «Росмолодёжь.Гранты». Сам бал ориентировочно состоится в середине февраля, и подготовка к нему идет полным ходом. Организаторы активно ведут регистрацию участников на этот уникальный проект, предлагая псковичам и гостям города погрузиться в атмосферу изящества и истории.